Il ministro della Giustizia svizzero definisce l'accordo sull'immigrazione dell'UE un "passo storico".

Il ministro della Giustizia svizzero Elisabeth Baume-Schneider ha dichiarato che il nuovo accordo UE sulla migrazione è un "passo storico di cui c'era urgente bisogno". La ministra ha partecipato all'incontro di giovedì in Lussemburgo, dove i ministri degli Affari interni dell'UE hanno raggiunto un accordo sulla riforma del sistema di asilo e migrazione del blocco.

La Svizzera non è un membro dell'UE, ma fa parte della zona Schengen dal 2008. Le riforme riguarderanno quindi il Paese alpino e "per la prima volta il meccanismo di solidarietà sarà inserito nei testi giuridici", ha dichiarato giovedì il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in un comunicatoLink esterno.

Dopo sette anni di stallo e 12 ore di negoziati, i ministri dell'UE hanno siglato un accordo sulla migrazione che prevede un meccanismo di solidarietà per condividere la responsabilità di prendersi cura di migranti e rifugiati e un trattamento più rapido di alcune domande di asilo.

Elisabeth Baume-Schneider ha dichiarato che "l'accordo era urgentemente necessario". Il ministro ha aggiunto che questo compromesso crea maggiore fiducia e che "il sistema di Dublino non avrebbe resistito a lungo con la situazione attuale".

Queste riforme avranno un effetto anche sulla Svizzera, Stato associato al cosiddetto Regolamento di Dublino, che sarà sostituito da un regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, ha dichiarato il ministero della Giustizia svizzero .Link esterno

Il nuovo meccanismo di solidarietà solleverà gli Stati alle frontiere esterne delle aree Schengen. Secondo le nuove riforme, gli altri Stati dovranno sostenere i Paesi alle frontiere: ciò potrà avvenire finanziariamente, fornendo personale o accogliendo alcune richieste di asilo.

"Si tratta di un rafforzamento del sistema di Dublino e la Svizzera parteciperà di conseguenza", ha dichiarato il ministro della Giustizia svizzero. La Svizzera non è obbligata a partecipare al meccanismo di solidarietà, ma lo ha fatto in passato.

La Svizzera non sarà quindi obbligata a incorporare questi principi nel proprio diritto nazionale, ma "sostiene l'idea di procedure accelerate, di cui ha già avuto esperienza", ha dichiarato Baume-Schneider. Ha inoltre sottolineato la necessità di assicurare "il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle garanzie procedurali in tutti i casi".

Il nuovo accordo sulle regole migratorie mira a introdurre una gestione collettiva dell'accoglienza e della ricollocazione dei richiedenti asilo in Europa. Il ministro svedese per la Migrazione, Malmer Stenergard, ha confermato che i Paesi dovranno pagare una tassa una tantum per ogni richiedente respinto, provvisoriamente fissata a 20.000 euro, e che il numero di ricollocamenti all'anno sarà di 30.000 richiedenti asilo.

I ministri dell'UE hanno inoltre concordato di accelerare il trattamento delle richieste di asilo presso le strutture di frontiera e di consentire agli Stati membri di inviare i migranti la cui richiesta di asilo è stata respinta in Paesi terzi ritenuti sicuri.

Il compromesso non è stato sostenuto da Ungheria, Polonia, Malta, Bulgaria e Slovacchia. Dovrà ora essere approvato dal Parlamento europeo.

