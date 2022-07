Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis ringrazia la Quinta Svizzera

"La Svizzera ha bisogno di voi, soprattutto in questi tempi difficili". Lo dichiara alla Quinta Svizzera il presidente della Confederazione Ignazio Cassis nel suo discorso in vista del Primo d'agosto.

Gli svizzeri e le svizzere all'estero "costruiscono ponti e aprono nuove strade", afferma il consigliere federale Ignazio Cassis ringraziando la Quinta svizzera per il suo ruolo di ambasciatrice del Paese.

In occasione della Festa nazionale del Primo d'agosto, nel tradizionale messaggio indirizzato alle quasi 800'000 persone di nazionalità svizzera residenti all'estero, il ticinese rileva che "la capacità di giungere a soluzioni di compromesso, lo spirito innovativo e la pluralità sono i nostri punti di forza. Siete in molti, anche all'estero, a incarnare queste qualità".

Secondo il ministro degli affari esteri, il mondo sta attraversando tempi difficili. "La pandemia ha stravolto la vita di molti. La guerra è riapparsa in Europa. Pensavamo che ciò appartenesse al passato. Ma purtroppo ci sbagliavamo". È per questo che vanno trovate delle soluzioni insieme, riassume, anche per "combattere il cambiamento climatico che minaccia la nostra esistenza".

