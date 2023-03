Il presidente svizzero sottolinea la solidarietà nel colloquio con Zelensky

Il governo svizzero ha appena proposto un ulteriore pacchetto di aiuti di 114 milioni di franchi svizzeri per l'Ucraina. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Il presidente svizzero Alain Berset ha ribadito l'impegno umanitario del Paese nei confronti dell'Ucraina in una videoconferenza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il colloquio, avvenuto in videoconferenza giovedì, è stato il primo in cui i due leader si sono parlati da quando Berset ha assunto la presidenza svizzera a rotazione quest'anno. In un tweet, Berset ha condannato l'aggressione militare della Russia e ha parlato del forte impegno umanitario della Svizzera in Ucraina, tra cui lo sminamento e la protezione dei civili. "La Svizzera è solidale con l'Ucraina", ha twittato giovedì Berset.

Il presidente ucraino ha ringraziato il presidente svizzero per un nuovo pacchetto di aiuti rilasciato dal governo federale il 22 febbraio. Oltre ai 114 milioni di franchi svizzeri (121 milioni di dollari) per l'Ucraina, altri 26 milioni di franchi sono destinati alla Moldavia. Una parte degli aiuti previsti è già disponibile sotto forma di prestito; circa 92 milioni di franchi devono ancora essere approvati dal Parlamento.

Questi aiuti si aggiungono ai precedenti 1,3 miliardi di franchi svizzeri impegnati a sostegno dell'Ucraina, tra cui 270 milioni di franchi svizzeri per aiutare la popolazione del Paese e 1,03 miliardi di franchi svizzeri per sostenere gli ucraini rifugiatisi in Svizzera. Finora sono arrivate dall'Ucraina circa 75.000 persone, soprattutto donne e bambini.

Zelenksy ha twittato il suo apprezzamento per gli aiuti e ha affermato che i due leader hanno discusso "progetti comuni" e "questioni pratiche di attuazione della #PeaceFormula".

