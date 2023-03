Il prestatore saudita è ottimista sul Credit Suisse, ma il titolo scende a un nuovo minimo storico

© Keystone / Ennio Leanza

Il principale azionista del Credit Suisse ha escluso di fornire ulteriore assistenza finanziaria alla banca svizzera in difficoltà.

Il presidente della National Bank dell'Arabia Saudita, Ammar Al Khudairy, ha dichiarato che l'obiettivo dell'investimento saudita non dipende dal tempo.

Ha detto che la realizzazione del valore dell'investimento avverrà quando la banca svizzera dimostrerà di essere in grado di operare una svolta.

"Siamo soddisfatti del piano di trasformazione che hanno presentato. È una banca molto forte", ha dichiarato Al Khudairy in un'intervista all'agenzia di stampa Reuters.

"Non credo che avranno bisogno di denaro extra; se si guarda ai loro indici, sono a posto. E operano sotto un forte regime normativo in Svizzera e in altri Paesi", ha detto Al Khudairy a margine di una conferenza nella capitale saudita, Riyadh.

Il prezzo delle azioni crolla

I suoi commenti sono arrivati mentre il prezzo delle azioni del Credit Suisse è sceso per la prima volta sotto i 2 franchi svizzeri (2,18 dollari) nelle prime contrattazioni alla borsa di Zurigo mercoledì.

La Saudi National Bank, posseduta al 37% dal fondo sovrano del regno, lo scorso anno è diventata il maggiore azionista della seconda banca svizzera.

L'anno scorso la banca saudita ha acquisito una quota di quasi il 10% dopo aver partecipato alla raccolta di capitali del Credit Suisse e si è impegnata a investire fino a 1,5 miliardi di franchi svizzeri.

Parlando a Riyadh mercoledì, il presidente del Credit Suisse, Axel Lehmann, ha detto che l'assistenza governativa "non è un tema" per la banca che cerca di rafforzare la fiducia dei clienti, degli investitori e delle autorità di regolamentazione dopo una serie di passi falsi.

