Il riciclaggio della plastica in Svizzera aumenta, ma rimane basso

I riciclatori di plastica svizzeri hanno raccolto e riciclato più plastica nel 2022 rispetto all'anno precedente, ma ancora solo una frazione del totale dei rifiuti di plastica, ha dichiarato venerdì l'Associazione svizzera dei riciclatori di plastica (VSPR).

Rispetto al volume totale stimato di rifiuti in plastica in Svizzera, il tasso di raccolta è passato dal 4,5% al 5%.

Secondo l'associazione, nel 2022 sono state raccolte e riciclate 9.400 tonnellate di plastica, 850 tonnellate in più rispetto all'anno precedente. Secondo l'associazione, questo porta la Svizzera "un passo più vicina" all'obiettivo di 20.000 tonnellate, che secondo l'associazione è necessario.

La maggior parte del materiale raccolto (94%) rientra nelle categorie previste, come bottiglie e contenitori. La VSPR ha dichiarato che 150 comuni hanno aderito alla rete di raccolta.

Del materiale raccolto lo scorso anno, 5.000 tonnellate sono state trasformate in materiale riciclato, con un aumento del 10% rispetto al 2021. Il resto è stato bruciato nei cementifici e, in misura minore, negli impianti di incenerimento dei rifiuti domestici.

La VSPRLink esterno afferma di voler essere "la voce delle aziende, dei comuni, delle città e dei cittadini che si impegnano per un riciclo della plastica rispettoso dell'ambiente". Dal 2020, l'associazione gestisce un sistema di monitoraggio della raccolta dei rifiuti in plastica a livello industriale per garantire la conformità agli standard svizzeri.

