L'imposizione minima OCSE verso l'approvazione

Dalle urne dovrebbe uscire un "sì" forte e chiaro all'aliquota minima del 15% per le grandi aziende. La Svizzera aderisce in questo modo al progetto di riforma lanciato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dal G20 per raggiungere la giustizia fiscale su scala mondiale. Il popolo svizzero è il primo che ha avuto la possibilità di esprimersi sulla questione.

Secondo le prime proiezioni fornite dall'istituto gfs.bern, è ben il 79% dell'elettorato ad aver dato luce verde all'imposizione minima per le grandi imprese. Molto porbabilmente, dunque, anche in Svizzera le multinazionali che realizzano una cifra d’affari annua di almeno 750 milioni di euro saranno tassate con un'aliquota minima del 15%. Si stima che si tratti di circa 2'000 gruppi di imprese. La riforma non riguarda invece le circa 600'000 aziende con un fatturato inferiore.

In questo modo il Paese si allinea al progetto dell'OCSE e del G20 che ha lo scopo di adeguare a livello planetario le norme sull'imposizione dei grandi gruppi di aziende alla digitalizzazione e alla globalizzazione dell'economia.

Al progetto dell'OCSE hanno aderito altri 140 Stati, ma la Svizzera è il primo Paese in cui il popolo ha potuto esprimersi in proposito.

Per introdurre l'imposizione minima, la Confederazione ha previsto un'"imposta integrativa" che compensa la differenza tra l'aliquota di imposta effettiva prelevata dai Cantoni e quella minima del 15%. Ciò implica un intervento nella sovranità fiscale dei Cantoni. Una modifica della Costituzione si è quindi rivelata necessaria e, di conseguenza, il testo è stato sottoposto a referendum obbligatorio.

Le autorità prevedono che il nuovo regime fiscale entrerà in vigore il primo gennaio 2024.

Il sistema fiscale svizzero Il sistema fiscale svizzero si contraddistingue per la grande autonomia dei Cantoni in ambito tributario. La Confederazione, invece, può riscuotere imposte solo nella misura in cui la Costituzione glielo consente. Per questo motivo, l'attuazione del progetto dell'OCSE è possibile solo attraverso una modifica costituzionale. Ognuno dei 26 Cantoni ha una propria legge fiscale e tassa reddito, sostanza, successioni e altri oggetti fiscali in modo molto diverso. Vi sono poi i Comuni, che ricoprono un ruolo molto importante nella struttura federale della Svizzera. Nella maggior parte dei casi i Cantoni e i Comuni riscuotono le stesse imposte (imposte sul reddito e sulla sostanza, per le persone giuridiche imposte sull’utile e sul capitale). Spesso i Comuni partecipano solo al gettito fiscale cantonale oppure riscuotono supplementi sull’imposta cantonale. Fonte: Dipartimento federale delle finanzeLink esterno End of insertion

Dove andranno i soldi?

Attualmente in Svizzera solo cinque Cantoni su 26 applicano aliquote d'imposta che superano il 15%. La media è del 13,5%. Cantoni come Zugo (9,55%) hanno attirato negli anni diverse multinazionali grazie alla loro tassazione morbida.

È difficile stimare quali saranno gli effetti finanziari sul medio e lungo periodo, ma nel primo anno l'amministrazione federale prevede che le entrate derivanti dall'introduzione dell'aliquota minima saranno comprese tra 1 e 2,5 miliardi di franchi.

Il Parlamento ha deciso che il gettito generato dall'imposta integrativa sarà riversato al 75% ai Cantoni, mentre il 25% finirà nelle casse della Confederazione.

Partito socialista contrario

Pur approvando l'introduzione di un'aliquota minima e l'adozione di uno standard internazionale, il Partito socialista è stato l'unico grande partito a schierarsi per il "no". Ad essere criticato è il metodo di ripartizione. La sinistra avrebbe auspicato che il denaro confluisse maggiormente nelle casse della Confederazione e venisse investito nelle infrastrutture o destinato in modo più preciso alla popolazione.

Secondo il PS, la riforma inasprisce inutilmente la concorrenza fiscale tra Cantoni. Quelli ricchi che ospitano molte multinazionali, come Zugo e Basilea Città, riceverebbero un gettito fiscale maggiore rispetto agli altri, ha sottolineato il partito durante la campagna.

In vista del voto, il PS ha quindi raccomandato respingere il testo, affinché il Parlamento ritorni sulla questione e si accordi velocemente su un modo più equo per applicare il progetto lanciato dall'OCSE.

Secondo il Governo e tutti gli altri grandi partiti politici (ad eccezione dei Verdi che hanno deciso di non fornire indicazioni di voto), i Cantoni finanziariamente deboli beneficeranno comunque delle entrate supplementari. Questo grazie al sistema svizzero della perequazione finanziaria, il trasferimento di denaro dai Cantoni più ricchi a quelli con mezzi più limitati.

L'adeguamento all'imposizione minima OCSE è un passo inevitabile, argomenta chi sostiene il testo, e votare no come chiedeva il Partito socialista ne avrebbe ritardato l'entrata in vigore. Se la Confederazione non si adeguasse alle norme dell'OCSE, altri Paesi potrebbero prelevare sotto forma di imposta la differenza che manca per raggiungere il 15%. I soldi derivanti dalle tasse, pertanto, finirebbero all'estero, dice il campo del "sì".

