Iniziativa per tassare le persone più ricche in Svizzera verso la bocciatura

La proposta della sinistra di tassare maggiormente il reddito da capitale dovrebbe essere chiaramente respinta alle urne, secondo le proiezioni dell'Istituto gfs.bern. Obiettivo della cosiddetta "Iniziativa 99%" è una distribuzione più equa della ricchezza e del reddito in Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2021 - 12:32

Luigi Jorio con Keystone/ATS

Le persone più facoltose che risiedono nella Confederazione non saranno verosimilmente soggette a una maggiore tassazione del reddito da capitale. Stando alle proiezioni dell'istituto di ricerca demoscopica gfs.bern, l'Iniziativa 99% dovrebbe essere bocciata dal 66% dell'elettorato.

La tendenza verso il 'no' conferma quanto emerso durante l'ultimo sondaggio, quando il 57% delle persone interpellate aveva affermato di voler respingere l'iniziativa.

In Svizzera, un'iniziativa popolare difficilmente è accolta alle urne. Nella storia elvetica, solo 23 delle oltre 220 iniziative sottoposte a votazione popolare hanno ottenuto il sostegno della maggioranza del popolo.

Ridurre le disparità tra ricchi e poveri

L'iniziativa "Sgravare i salari, tassare equamente il capitale" chiede di aumentare la tassa sul reddito da capitale - ovvero dividendi, azioni, interessi sul patrimonio e affitti - di un fattore dell'1,5 rispetto alla normale imposta sul reddito. I guadagni inferiori a 100'000 franchi non sarebbero soggetti a questo ulteriore livello di tassazione a livello nazionale e cantonale.

L'iniziativa è stata lanciata dalla sezione giovanile del Partito socialista e vuole essere un tentativo per contrastare le disparità nella distribuzione della ricchezza e del reddito nella Confederazione. I Giovani socialisti sostengono che una riforma fiscale è essenziale per prevenire la crescita delle disparità tra ricchi e poveri, sottolineando che attualmente l'1% della popolazione possiede il 42% della ricchezza totale in Svizzera. Il restante 99% si spartisce quello che rimane (da qui il nome dell'iniziativa).

Il nuovo introito per le autorità federali e cantonali - stimato a dieci miliardi di franchi - sarà utilizzato per ridurre gli oneri finanziari delle persone con un reddito medio o basso e per l'assistenza sociale, secondo la sinistra.

L'Iniziativa 99% è sostenuta dal Partito socialista, dal Partito ecologista (I Verdi) e dai sindacati.

Iniziativa dannosa per l'economia elvetica

Tutti gli altri partiti politici, la maggioranza del Parlamento, il Consiglio federale e le associazioni economiche sono invece contrari.

Il campo degli oppositori ritiene che se venisse accolta alle urne la proposta danneggerebbe l'economia elvetica e la sua competitività. Fallirebbe inoltre nel suo obiettivo di ridistribuire la ricchezza.

Il Governo ha affermato che il divario tra ricchi e poveri non è drammatico in Svizzera se confrontato con quello in altri Paesi dato che l'attuale sistema di tassazione e di prestazioni della sicurezza sociale crea una distribuzione equilibrata della ricchezza.

Per i principali partiti di destra e del centro, tasse più elevate comporterebbero un prosciugamento degli investimenti e la carenza di innovazione, ciò che costringerebbe alla chiusura numerose aziende familiari già in difficoltà a causa della pandemia.