Le iniziative su acqua potabile e pesticidi avanzano verso il “no”

Le due iniziative sui prodotti fitosanitari nell’agricoltura rischiano il respingimento alle urne, secondo le prime tendenze. L'ultimo sondaggio dell'istituto gfs.bern, condotto a maggio, aveva rilevato che più del 50% della popolazione propendeva per il “no”.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2021 - 12:00

Nessuna sorpresa sul fronte delle iniziative sui pesticidi, che sarebbero prossime alla sconfitta, secondo le prime tendenze. Le proposte prevedono una riduzione drastica dell’uso dei prodotti fitosanitari nell’agricoltura.

L'ultimo sondaggio della SSR realizzato a metà maggio dall'Istituto gfs.bern aveva rilevato che il 53% degli interpellati aveva intenzione di rifiutare l'iniziativa "Acqua potabile pulita e cibo sano" e il 51% l'iniziativa popolare "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici".

Mentre ad aprile un’esigua maggioranza della popolazione si era espressa favorevolmente alle due iniziative, il vento è cambiato nell’ultimo mese di campagna elettorale.

Le proposte hanno perso terreno anche tra gli svizzeri all'estero, negli ambienti universitari e nelle famiglie ad alto reddito, che sono in generale tra i maggiori sostenitori delle iniziative.

Nelle zone rurali è previsto, senza sorprese, un rifiuto netto. Anche se città e campagna sembrano profondamente divise sulla questione, nel corso dei mesi lo scetticismo nei confronti di un divieto dei pesticidi ha avuto il sopravvento nella maggior parte dei gruppi di popolazione.

Le iniziative in breve

L'iniziativa “Per una Svizzera senza pesticidi sintetici”Link esterno chiede un divieto assoluto dell'uso di diserbanti, insetticidi e fungicidi sintetici non solo settore agricolo svizzero, ma anche negli spazi pubblici e privati. La proposta richiede inoltre che venga proibita l’importazione di derrate alimentari prodotte con l’impiego di tali sostanze.

I suoi promotori prevedono un periodo di transizione di dieci anni per permettere al settore agroalimentare di adattarsi e per stimolare la ricerca sulla biodiversità.

L’iniziativa “Acqua potabile pulita e cibo sano"Link esterno, considerata “meno radicale”, vorrebbe che i sussidi pubblici destinati agli agricoltori venissero versati solo a coloro che producono escludendo l’uso di pesticidi e di antibiotici in forma profilattica e allevando solo il numero di animali che può essere nutrito con il mangime di provenienza locale.

In risposta alle iniziative, il Parlamento ha proposto un progetto di legge volto a dimezzare l'uso di erbicidi entro il 2027 e prospettando ulteriori misure per garantire la qualità dell'acqua potabile.

Pesticidi e antibiotici metterebbero a rischio la saluta pubblica e la biodiversità

Entrambi i comitati che hanno promosso le iniziative chiedono indipendentemente una riforma della politica agricola del Paese, per liberarla dalle sostanze chimiche tossiche e passare a criteri di produzione sostenibili e rispettosi degli animali.

I metodi agricoli intensivi, sostenuti dai contribuenti con 3,5 miliardi di franchi svizzeri all'anno, sono una grave minaccia per la salute pubblica e la biodiversità, affermano.

Mentre i promotori dell’iniziativa sull’acqua potabile si concentrano sul diritto fondamentale di disporre di acqua pulita, non contaminata da pesticidi provenienti dall’agricoltura e da batteri resistenti agli antibiotici, i sostenitori dell’iniziativa sui pesticidi denunciano i danni causati dai pesticidi sintetici all’uomo e alla natura.

L’utilizzo di pesticidi chimici non sarebbe infatti compatibile con un’agricoltura sostenibile e il mantenimento della salute pubblica. Numerose malattie sarebbero collegate all’uso di pesticidi. Inoltre, la procedura di omologazione dei pesticidi in Svizzera non sarebbe abbastanza severa.

Secondo i sostenitori dell’iniziativa, gli agricoltori sono indirettamente incoraggiati dai sussidi governativi a usare pesticidi, antibiotici e mangimi importati per aumentare la loro produzione.

I promotori dell’iniziativa sull’acqua potabile affermano che migliaia di tonnellate di azoto e fosforo in eccesso provenienti dai fertilizzanti inquinano il suolo e le acque sotterranee ogni anno, distruggendo ecosistemi, foreste, fiumi, campi e giardini ed aumentando il rischio di gravi malattie.

Due iniziative radicali, inutili e dannose

Sia il Consiglio federale che il Parlamento si sono espressi contro le iniziative. I partiti e i gruppi di interesse che vi si oppongono le considerano non solo troppo radicali, ma addirittura inutili e dannose.

Gli oppositori delle proposte ritengono che si prefiggano degli obiettivi irrealistici. Se dovessero essere accettate alle urne, le due iniziative porterebbero a un aumento dei costi di produzione e a grossi cali nella produzione nazionale, con conseguente aumento dei prezzi per il consumatore e delle importazioni.

Coltivazioni senza pesticidi, porterebbero inoltre alla perdita di migliaia di posti di lavoro nell'agricoltura e nel settore della produzione alimentare. La Svizzera non sarebbe in grado di mantenere gli attuali livelli di produzione e le norme igieniche, affermano i contrari.

I divieti di importazione di alimenti privi di pesticidi sintetici violerebbero inoltre gli accordi commerciali internazionali in vigore. Gli oppositori parlano anche dei rischi per la ricerca sui pesticidi, che ne uscirebbe indebolita e ostacolata.

Secondo loro, il settore agricolo, il Parlamento e il governo hanno già preso misure per proteggere le persone e l'ambiente dai pesticidi dannosi. Gli incentivi per utilizzare metodi di produzione più naturali, tra cui la rotazione del suolo, hanno portato a un calo delle vendite di pesticidi negli ultimi anni. Inoltre, la Svizzera è rinomata per l'alta qualità della sua acqua potabile, aggiungono.

