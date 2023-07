L'agricoltura biologica continua a crescere in Svizzera

Le aziende agricole più piccole, al di sotto dei 30 ettari, hanno maggiori probabilità di scomparire © Keystone / Christian Beutler

Secondo il censimento del 2022, un'azienda agricola su sei delle quasi 50.000 presenti in Svizzera si sta convertendo all'agricoltura biologica.

L'anno scorso il numero totale di aziende agricole è diminuito di 550 unità, passando a 48.344, ha dichiaratoLink esterno martedì l'Ufficio federale di statistica. Complessivamente, queste aziende coprivano 1.042.000 ettari e impiegavano 149.600 persone, con un numero crescente di aziende agricole (7,2%) gestite da donne.

Il numero di aziende agricole è diminuito maggiormente nei cantoni Nidvaldo, Ticino e Zurigo, si legge nel rapporto. Le aziende agricole più piccole, al di sotto dei 30 ettari, sono destinate a scomparire; il numero di aziende agricole con 30 o più ettari, invece, è aumentato. In media, un'azienda agricola ha coltivato 21,6 ettari.

L'agricoltura biologica sta andando di bene in meglio, secondo l'ufficio statistico. L'anno scorso in Svizzera c'erano 7.819 aziende agricole di questo tipo, 149 in più rispetto all'anno precedente. È particolarmente diffusa nella Svizzera occidentale. La superficie media di un'azienda agricola biologica era di 23,8 ettari.

La coltivazione della soia è aumentata del 30%, mentre la quota di cereali, patate e barbabietole da zucchero è rimasta pressoché stabile. Per quanto riguarda l'allevamento, il pollame è in aumento, mentre il numero di bovini e suini è rimasto quasi invariato e il numero di vacche da latte è leggermente diminuito.

