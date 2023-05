L'ambasciatore statunitense lamenta la lentezza dei progressi nel congelamento dei beni russi in Svizzera

Scott Miller ha assunto l'incarico di ambasciatore degli Stati Uniti in Svizzera nel 2021. © Keystone / Alessandro Della Valle

L'ambasciatore statunitense in Svizzera Scott Miller ha esortato la Svizzera a intensificare gli sforzi per attuare le sanzioni contro la Russia e sostenere l'Ucraina consentendo la riesportazione di materiale bellico di fabbricazione svizzera.

"La Svizzera si trova nella crisi più grave dalla Seconda guerra mondiale. Si sta confrontando con il significato di neutralità", ha dichiarato Miller in un'intervistaLink esterno alla Neue Zürcher Zeitung di giovedì. "Noi la comprendiamo e la rispettiamo. Ma non è un costrutto statico. La Svizzera non può definirsi neutrale e permettere che una o entrambe le parti sfruttino le sue leggi a proprio vantaggio".

I suoi commenti giungono nel mezzo di un acceso dibattito in Svizzera sulle richieste dei Paesi europei di consentire la riesportazione in Ucraina di materiale bellico di fabbricazione svizzera. Le leggi svizzere sulla neutralità vietano l'esportazione di armamenti svizzeri a Paesi coinvolti in una guerra civile o in un conflitto armato con un altro Stato.

Il governo svizzero ha finora respinto le richieste di modifica della legge. Tuttavia, i dibattiti in parlamento continuano. Miller ha esortato la Svizzera a consentire le riesportazioni, sostenendo che il divieto "avvantaggia l'aggressore, che viola tutti i principi del diritto internazionale".

Applicazione delle sanzioni

Miller ha affermato che la Svizzera potrebbe e dovrebbe fare di più per applicare le sanzioni, compreso il congelamento dei beni russi. Il Segretariato svizzero per gli affari economici (SECO) ritiene di fare abbastanza per attuare le sanzioni, ma "credo che ci sia ancora molto lavoro da fare", ha detto Miller. Ha espresso preoccupazione per alcune recenti dichiarazioni del capo della SECO, Helene Budliger, che hanno lasciato intendere alcuni dubbi sull'utilità delle sanzioni.

Un settore chiave in cui la Svizzera potrebbe fare di più riguarda i beni russi. Le autorità statunitensi sono a conoscenza di circa 7,75 miliardi di franchi svizzeri (8,37 miliardi di dollari) di beni russi detenuti in banche svizzere che sono stati congelati. "La Svizzera potrebbe bloccare altri 50-100 miliardi di franchi svizzeri", ha dichiarato Miller.

"Le sanzioni sono forti quanto la volontà politica che le sostiene. Dobbiamo trovare il maggior numero possibile di beni, congelarli e, se necessario, confiscarli per metterli a disposizione dell'Ucraina per la ricostruzione", ha aggiunto.

Ha esortato la Svizzera a partecipare alla task force sulle élite, i proxy e gli oligarchi russi dei Paesi occidentali. Ciò consentirebbe al Paese di partecipare alla discussione su come recuperare questi fondi nel quadro del diritto internazionale.

