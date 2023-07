Il CEO di UBS ha dichiarato che circa il 10% del personale di Credit Suisse ha lasciato l'istituto

© Keystone / Michael Buholzer

L'amministratore delegato di UBS Sergio Ermotti ha dichiarato lunedì che circa il 10% dei dipendenti del Credit Suisse ha lasciato il posto prima che la banca concludesse l'acquisizione dell'ex rivale.

Reuters e altri media hanno riferito il mese scorso che centinaia di dipendenti del Credit Suisse si dimettevano ogni settimana, in un contesto di crescente incertezza sul loro futuro e di maggiori sforzi di reclutamento da parte dei concorrenti.

"È vero che circa il 10% della forza lavoro se n'è già andato negli ultimi mesi prima dell'acquisizione", ha dichiarato Ermotti all'emittente svizzera SRF.

Le due banche impiegano congiuntamente circa 120.000 persone in tutto il mondo. UBS, tuttavia, ha già dichiarato che taglierà posti di lavoro per ridurre i costi e sfruttare le sinergie. Lunedì scorso UBS ha dichiarato di aver completato l'acquisizione della rivale di Zurigo, un accordo concordato nell'ambito di un salvataggio orchestrato dal governo il 19 marzo. Una cifra del 10% si tradurrebbe in quasi 5.000 partenze, o più di 400 a settimana dal salvataggio del Credit Suisse, anche se Ermotti non ha detto se si riferiva specificamente al periodo tra il 19 marzo e la chiusura.

Nel riferire i suoi utili trimestrali in aprile, il Credit Suisse aveva già rilevato un aumento del numero di dipendenti nell'ultimo anno. Ha dichiarato di avere poco più di 48.000 dipendenti a tempo pieno alla fine del primo trimestre, in calo rispetto ai 50.480 della fine del 2022.

Ermotti ha poi dichiarato alla CNBC che UBS è "sempre dispiaciuta che persone di talento se ne vadano", ma ha aggiunto che la maggior parte ha capito che UBS sarà "un posto migliore" in cui lavorare e servire i propri clienti e che è già stata in grado di attrarre talenti esterni.

UBS ha anche annunciato cambiamenti nel management dopo l'acquisizione e un portavoce ha dichiarato che dei 160 senior manager confermati o nominati, più di un quinto proveniva da Credit Suisse.



