L'autorità di regolamentazione statunitense mette in discussione il rapporto annuale del Credit Suisse

Il Credit Suisse ha subito una serie di scandali e perdite di trading. © Keystone / Michael Buholzer

Il Credit Suisse ha dovuto affrontare un altro imbarazzo dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha costretto la banca a ritardare la pubblicazione del suo rapporto annuale giovedì.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 marzo 2023 minuti

swissinfo.ch/mga

La SEC ha sollevato all'ultimo minuto domande su alcune cifre contenute nel rapporto, alle quali il Credit Suisse non è stato in grado di rispondere in tempo.

+ Cosa è andato storto al Credit Suisse?

"Il management ritiene prudente ritardare brevemente la pubblicazione del bilancio per comprendere meglio i commenti ricevuti", ha dichiarato la banca.

Il Credit Suisse ha aggiunto che il problema non riguarda i risultati finanziari annuali pubblicati il mese scorso.

La banca ha attraversato anni tormentati, culminati in un'importante ristrutturazione e in una perdita di 7,3 miliardi di franchi svizzeri (7,9 miliardi di dollari) nel 2022.

Questo ha portato uno dei suoi principali azionisti, Harris Associates, a dichiarare che avrebbe venduto la sua intera partecipazione nella banca.

Le azioni della banca, che di recente sono state scambiate al di sotto di 3 franchi svizzeri, sono scese di nuovo alla notizia del ritardo della relazione annuale.





In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative