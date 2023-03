L'autorità di vigilanza chiede di indagare sul presidente del Credit Suisse

Axel Lehmann ha assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione del Credit Suisse nel gennaio 2022. © Keystone / Gian Ehrenzeller

L'autorità di vigilanza finanziaria svizzera non vede motivi sufficienti per avviare un procedimento legale contro il presidente della banca Credit Suisse in merito a dichiarazioni controverse sui deflussi di denaro dei clienti.

L'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha dichiarato di aver chiarito che le dichiarazioni rilasciate da Axel Lehmann a dicembre non violano la legge, secondo quanto riportato in un comunicato stampa di venerdì.

Tuttavia, la FINMA ha detto di aver invitato il Credit Suisse a migliorare la propria comunicazione. Non ha fornito ulteriori dettagli sulle indagini o sulle sue attività di vigilanza.

Lehmann aveva dichiarato al Financial Times in occasione di una conferenza bancaria e all'agenzia di stampa Bloomberg che i deflussi miliardari registrati in ottobre si erano "stabilizzati" o "essenzialmente fermati" all'inizio di dicembre.

Tuttavia, come dimostrano i dati relativi all'intero quarto trimestre del gruppo Credit Suisse pubblicati il mese scorso, non è stato così.

I dati annuali per il 2022, pubblicati all'inizio di febbraio, hanno mostrato che CS ha registrato deflussi per poco meno di 111 miliardi di franchi svizzeri (119,9 miliardi di dollari) nell'intero quarto trimestre, circa 25 miliardi di franchi svizzeri in più rispetto al momento delle dichiarazioni di Lehmann.

Le dichiarazioni di Lehmann e i dati economici pubblicati successivamente hanno portato prima a un forte aumento e poi a un forte calo dei prezzi delle azioni CS.

L'incidente è l'ultimo della serie per la seconda banca svizzera.

