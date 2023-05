L'autorità di vigilanza svizzera esamina possibili misure contro i vertici di Credit Suisse

La Presidente della FINMA Marlene Amstad accoglie con favore il dibattito sul conferimento di maggiori poteri di intervento all'autorità di vigilanza. © Keystone / Peter Klaunzer

La FINMA, l'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari, sta indagando se i vertici del Credit Suisse possano essere chiamati a rispondere del dissesto della banca, ha dichiarato il suo presidente al quotidiano NZZ am Sonntag.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2023

Keystone-SDA/RTS/jc

"Non siamo un'autorità penale, ma stiamo esplorando le possibilità", ha dichiarato Marlene Amstad in un'intervista pubblicata domenica, aggiungendo che non è ancora stato deciso se aprire un nuovo procedimento.

Dopo l'acquisizione del Credit Suisse da parte di UBS, l'attenzione si concentrerà su una fase di transizione per integrare la seconda banca svizzera in quella leader e sulla stabilità finanziaria, ha dichiarato la giornalista. I requisiti di capitale e liquidità per il nuovo gigante UBS dovrebbero crescere gradualmente. "Non possiamo richiederlo entro lunedì. Sono necessari alcuni periodi di transizione. Ma i requisiti aumenteranno", ha dichiarato Amstad.

L'esperta ha inoltre accolto con favore l'attuale dibattito sull'opportunità di conferire alla FINMA maggiori strumenti di intervento. Questi potrebbero includere l'autorità di imporre multe e un "regime per i senior manager" in cui stabilire le responsabilità. Nel caso del Credit Suisse, ha dichiarato al giornale che "spesso non era facile sapere chi fosse responsabile di cosa".

Un altro giornale domenicale, Le Matin Dimanche, scrive che i partiti politici puntano il dito contro la FINMA per il fallimento del Credit Suisse. L'autorità di vigilanza, che conta 550 dipendenti, è stata istituita nel 2007 per "rafforzare la fiducia nel buon funzionamento, nell'integrità e nella competitività del mercato finanziario", osserva il giornale. Il direttore, il presidente e tre membri del consiglio di amministrazione della FINMA hanno lavorato in precedenza per il Credit Suisse.

Thomas Aeschi, capo del gruppo parlamentare del Partito Popolare Svizzero, ha dichiarato che il suo partito sosterrà un'inchiesta parlamentare per far luce sul ruolo della FINMA, come riporta il giornale. "La FINMA è responsabile di non aver visto arrivare la crisi, mentre il suo ruolo è proprio quello di gestire i rischi", ha dichiarato il presidente del partito socialdemocratico Samuel Bendahan.

Altri sviluppi Altri sviluppi Perché la Svizzera ha bisogno di manodopera straniera Come molti altri Paesi sviluppati, la Svizzera è confrontata con un'importante penuria di personale in molti settori.

Articoli menzionati Perché la Svizzera ha bisogno di manodopera straniera

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative