Il CICR teme un deficit senza precedenti a causa della guerra in Ucraina

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), con sede a Ginevra, si trova ad affrontare un grosso buco di finanziamenti quest'anno. A meno che i donatori non intervengano, il Comitato potrebbe essere costretto a tagliare le sue operazioni, ha dichiarato il direttore del CICR Robert Mardini ai media svizzeri.

Il bilancio previsto del CICR, pari a 2,79 miliardi di franchi svizzeri (2,99 miliardi di dollari), potrebbe subire un deficit fino a 700 milioni di franchi svizzeri nel 2023, ha dichiarato martedì Mardini al quotidiano Le Temps. "Se ciò sarà confermato, non avremo più i mezzi per aiutare le persone nei luoghi più difficili da raggiungere, dove la nostra presenza è più importante", ha dichiarato.

Questa situazione non è unica per il CICR. "È ovvio che le donazioni per gli aiuti umanitari in generale diminuiscono", ha dichiarato Mardini alla radio pubblica svizzera RTS, ma la tendenza si sta accentuando con il conflitto tra Russia e Ucraina. Anche le comunità colpite da altre crisi vengono dimenticate, ha detto.

Delle 10 operazioni più importanti del CICR, che quest'anno celebra il suo 160° anniversario, solo l'Ucraina ha prospettive di finanziamento positive. Tutte le altre operazioni (Afghanistan, Siria, Yemen, Sud Sudan, Somalia, Iraq, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Nigeria) sono sottofinanziate, ha dichiarato Mardini alla RTS.

"Oggi lanciamo l'allarme per quelle comunità che sono più duramente colpite dagli effetti combinati del conflitto, dei cambiamenti climatici, delle conseguenze della Covid-19 e delle conseguenze generali del conflitto tra Russia e Ucraina", ha detto il direttore generale del CICR. "Queste comunità non riescono più a sbarcare il lunario e la nostra risposta deve essere incrementata per aiutare a soddisfare i loro bisogni di base".

