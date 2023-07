Alta posta in gioco per l'industria farmaceutica svizzera nei negoziati con l'UE

L'industria svizzera delle scienze della vita rappresenta quasi la metà delle esportazioni svizzere. Keystone / Yannick Bailly

Se non si risolvono le divergenze con l'Unione Europea (UE), la Svizzera rischia di perdere terreno come sede di produzione, ha dichiarato il presidente di Novartis Svizzera, Matthias Leuenberger.

27 luglio 2023

In un'intervistaLink esterno alla Neue Zürcher Zeitung, Leuenberger si è detto incoraggiato dall'annuncio del governo svizzero della scorsa settimana di una nuova strategia per stabilizzare le relazioni con l'UE.

"La posta in gioco per la nostra industria è molto alta. La Svizzera e soprattutto l'area di Basilea sono sempre state di grande importanza per noi nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione", ha dichiarato il presidente di Novartis Svizzera. "Affinché le cose rimangano così, abbiamo bisogno di relazioni regolamentate con l'UE - nelle esportazioni, nella ricerca e nell'assunzione di specialisti".

Mentre le esportazioni farmaceutiche verso gli Stati Uniti e la Cina sono aumentate, l'Europa rimane una destinazione importante per circa il 48% delle esportazioni del settore.

L'accordo di mutuo riconoscimento tra l'UE e la Svizzera sui prodotti farmaceutici dovrebbe scadere tra qualche anno. Se non venisse rinnovato, la Svizzera come luogo di produzione ne risentirebbe perché le aziende dovrebbero effettuare molteplici controlli e ispezioni che oggi non sono richiesti. Leuenberger stima che i costi aggiuntivi per l'intera industria farmaceutica ammonterebbero a 500 milioni di franchi svizzeri (558 milioni di dollari) all'anno.

Secondo Leuenberger, le conseguenze non si faranno sentire immediatamente, ma eroderanno gradualmente l'attrattiva del Paese.

"Negli ultimi anni molte aziende sono venute in Svizzera, si sono stabilite qui e hanno investito in nuovi stabilimenti. Dipendono dal fatto che le condizioni quadro non si deteriorino", ha dichiarato Leuenberger.

L'industria delle scienze della vita rappresenta quasi la metà di tutte le esportazioni svizzere - oltre 134 miliardi di franchi. Circa il 90% di ciò che viene prodotto in Svizzera viene esportato.

I colloqui su un trattato quadro globale con l'UE per supervisionare i legami a lungo termine tra Bruxelles e Berna si sono interrotti nel 2021 quando la Svizzera si è allontanata dal tavolo dei negoziati.

Le due parti hanno tenuto una serie di colloqui esplorativi nel tentativo di rilanciare i negoziati ufficiali. Il 21 giugno, il governo svizzero ha annunciato dei principi fondamentali come parte di una nuova strategia per stabilizzare le relazioni con l'UE.

