L'industria farmaceutica svizzera vuole ridurre la dipendenza dall'Asia

Le farmacie svizzere stanno esaurendo alcuni farmaci Keystone / Expa/ Stefanie Oberhauser

L'industria farmaceutica svizzera dovrebbe dipendere meno dai principi attivi provenienti dall'Asia, afferma la presidente dell'organizzazione di categoria pharmaSuisse. Martine Ruggli ha chiesto che le nuove aziende farmaceutiche vengano costruite in Europa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 maggio 2023

Keystone-SDA/ts

Se un farmaco si esaurisce in Svizzera, non è disponibile in tutta Europa "in una situazione estrema come quella attuale", ha detto. Con l'Europa, la Svizzera deve ora prepararsi per il futuro, ha dichiarato Ruggli in un'intervistaLink esterno al quotidiano Blick di lunedì.

Ha sottolineato che l'unica azienda europea di antibiotici, ad esempio, si trova in Austria. La creazione di nuove sedi richiederebbe tempo, ma è possibile. "Le fonti devono essere diversificate".

Enea Martinelli, farmacista ospedaliero e membro del consiglio di amministrazione di pharmaSuisse, ha dichiarato a novembre che il problema maggiore è rappresentato dai farmaci per bambini, in particolare gli sciroppi per la riduzione della febbre, i farmaci per la pressione sanguigna, i farmaci psichiatrici e quelli per il Parkinson. Anche gli antidolorifici sono un problema.

