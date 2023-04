La carenza di lavoratori è il principale ostacolo all'economia svizzera

© Keystone / Christian Beutler

Il presidente dell'Associazione svizzera dei datori di lavoro vuole aumentare la forza lavoro potenziale in Svizzera di 300.000 unità.

17 aprile 2023

Keystone-SDA/ac

Per raggiungere questo obiettivo, le donne, i giovani, gli anziani e i rifugiati devono essere integrati nel mercato del lavoro o avere più lavoro, ha dichiarato Valentin Vogt alla radio pubblica svizzera SRF sabato.

"La mancanza di manodopera è il più grande ostacolo alla crescita dell'economia svizzera", ha avvertito. Secondo lui, se non si risolve questo problema, la prosperità della Svizzera ne risentirà.

Vogt ha lamentato il fatto che sempre più persone vogliono lavorare a tempo parziale.

"Dobbiamo trovare un equilibrio tra il benessere della società e quello di ciascun individuo", ha detto. "Ma se guardiamo solo all'individuo, non saremo dove siamo ora".

L'Associazione svizzera dei datori di lavoro intende spingere su misure politiche come la tassazione individuale e lo sviluppo di strutture di assistenza all'infanzia per incentivare a lavorare di più.

"L'obiettivo è che questo tempo venga utilizzato per il lavoro e non per aumentare il tempo libero", ha avvertito Vogt.

Vogt vede anche l'immigrazione come un'opportunità per superare la carenza di manodopera. Tuttavia, non è favorevole ad "aprire semplicemente le porte". Una possibilità che ha suggerito sarebbe quella di regolare meglio la distribuzione delle quote di immigrazione.



