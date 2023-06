La commissione parlamentare svizzera raccomanda un alleggerimento delle regole di riesportazione delle armi

Giovedì la Commissione per la politica di sicurezza ha approvato due mozioni per alleggerire le regole sulla riesportazione degli armamenti svizzeri. Le mozioni sono state approvate dalla commissione del Senato con otto voti contro cinque. Keystone / Iryna Rybakova

Dopo mesi di rifiuto di riesportare materiale bellico svizzero in Ucraina, giovedì una commissione parlamentare svizzera ha raccomandato di allentare i controlli sulle esportazioni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 giugno 2023

AP/sp

Paesi come la Spagna, la Danimarca e la Germania hanno chiesto alla Svizzera di autorizzare l'esportazione di armamenti verso l'Ucraina da oltre un anno, ma il governo svizzero è stato fermo nella sua decisione di rispettare la legge svizzera sul materiale bellico.

Questa legge rende impossibile la riesportazione di materiale bellico di fabbricazione svizzera verso Paesi coinvolti in un conflitto.

Giovedì, però, il Comitato per la politica di sicurezza ha approvato due mozioni per alleggerire le regole sulla riesportazione di armamenti svizzeri. Le mozioni sono state approvate dalla commissione del Senato con otto voti contro cinque.

Una delle mozioni mira a eliminare alcune restrizioni all'esportazione di materiale bellico "in circostanze eccezionali e se necessario per garantire la sicurezza nazionale", ha dichiarato la commissione in un comunicato.

La seconda potrebbe anche consentire le consegne a Paesi "che si impegnano a rispettare i nostri valori e che hanno controlli sulle esportazioni simili a quelli della Svizzera".

Gli acquirenti potrebbero riesportare gli armamenti svizzeri dopo cinque anni, a determinate condizioni. Le riesportazioni verso Paesi che violano "gravemente" i diritti umani o rappresentano un rischio per la popolazione civile sarebbero vietate. Ciò consentirebbe la riesportazione di armi di fabbricazione svizzera in Ucraina, ma non in Russia.

Il presidente del Comitato, Werner Salzmann del Partito Popolare di destra, ha dichiarato che lo scopo delle mozioni è quello di garantire la sostenibilità dell'industria della difesa svizzera.

La mozione nasce dalla preoccupazione che il fabbisogno di difesa del Paese non sia abbastanza consistente da permettere all'industria nazionale di sopravvivere e prosperare ai livelli attuali, e che le attuali rigide regole di riesportazione possano dissuadere altre nazioni dall'acquistare in futuro da fornitori svizzeri.

La mozione sarà sottoposta a un'altra commissione della Camera dei Rappresentanti, l'altra camera parlamentare svizzera, il mese prossimo. Non è previsto alcun cambiamento prima del prossimo anno. Inoltre, gli emendamenti alla legge potrebbero essere sottoposti a un referendum, dove gli elettori svizzeri avrebbero l'ultima parola.

