La fusione UBS-Credit Suisse è stata "la soluzione migliore", afferma il ministro delle Finanze

Secondo il Ministro delle Finanze Karin Keller-Sutter, l'acquisizione del Credit Suisse da parte della più grande rivale UBS, con le garanzie del governo federale, era l'opzione migliore in queste circostanze.

"Tutte le altre opzioni erano, a nostro avviso, più rischiose per lo Stato, per i contribuenti, per la piazza finanziaria svizzera e per i mercati internazionali", ha dichiarato il ministro in un'intervista pubblicata sabato dalla NZZ. Anche se UBS "non era certo in una posizione di debolezza", non ha dettato le sue condizioni, ha detto.

La drammatica acquisizione del travagliato Credit Suisse, avvenuta lo scorso fine settimana a un prezzo stracciato nell'ambito di un accordo sostenuto dal governo, ha suscitato la rabbia dell'opinione pubblica. Un sondaggio condotto dall'istituto di ricerca gfs.bern per conto della Società svizzera di radiotelevisione (SBC) - società madre di SWI swissinfo.ch - pubblicato venerdì ha rilevato che il 66% dei cittadini svizzeri è arrabbiato e il 60% si sente insicuro dopo il salvataggio della banca.

Secondo Keller-Sutter, la legge svizzera "too big to fail" non si presta facilmente alla liquidazione di una banca di importanza sistemica e attiva a livello globale. In pratica, il danno economico sarebbe considerevole", ha dichiarato, e "chiaramente non è il momento di fare esperimenti".

Per quanto riguarda la separazione dell'entità svizzera del Credit Suisse dal resto del gruppo e il suo mantenimento come banca indipendente, come proposto dal suo Partito Radicale-Liberale, la Keller-Sutter respinge questa idea. "Mettere a repentaglio l'acquisizione negoziata con nuove condizioni e modificarla in questa fase sarebbe molto rischioso, con tutte le possibili conseguenze per l'economia svizzera e i mercati finanziari internazionali", ha dichiarato.

La Keller-Sutter ha inoltre dichiarato alla NZZ che la Svizzera non ha subito alcuna pressione durante i negoziati che hanno portato all'acquisizione del Credit Suisse da parte di UBS. "Nessuno ci ha spinto in nessuna direzione", ha dichiarato.

La rabbia dell'opinione pubblica

Per quanto riguarda la rabbia dell'opinione pubblica nei confronti di un'economia di mercato in cui vengono aiutati i grandi operatori, la Keller-Sutter afferma di comprenderla. "Anch'io la trovo difficile da accettare", ha detto, soprattutto quando gli errori di gestione hanno portato a questa situazione. Ma tali errori non possono essere eliminati e "temo che il dilemma non sia facile da risolvere".

Keller-Sutter respinge anche la critica secondo cui le autorità di regolamentazione sono rimaste troppo a lungo a guardare nella debacle del Credit Suisse, che si trovava in difficoltà da anni. La banca "ha sempre rispettato i requisiti normativi in materia di capitale e liquidità", ha dichiarato il ministro. Ha sottolineato di aver informato l'intero governo degli scenari di emergenza all'inizio di febbraio.

