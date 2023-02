La guerra delle donne ucraine

Keystone / Roman Pilipey

Lontano dalla brutalità e dalle bombe, a Ginevra, incontriamo tre donne ucraine che ci raccontano la loro storia.

Il viaggio da Kiev a Ginevra comporta sette controlli di polizia e l'attraversamento di tre zone pericolose. Tatiana l'ha effettuato in meno di 48 ore. "250 euro, ed ero in Svizzera", dichiara la 55enne, sorridendo. Un sorriso che maschera una terribile sofferenza.

Donetsk in dicembre: un attacco russo ha distrutto dei trasformatori per l'elettricità. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

Nel 2009, Tatiana ha lasciato la regione del Donbass per andare a Kiev, dove ha lavorato come insegnante di lingua e letteratura russe. Dopo lo scoppio della guerra, è partita.

Ora vive in Svizzera. A Tatiana piace citare i classici della letteratura russa e parlare il russo. Questo può sorprendere in Occidente e scioccare ucraine e ucraini. Una sua compatriota, a Ginevra, l'ha definita una traditrice della patria.

"La mia opinione sulla guerra non è quella che si ha l'abitudine di sentire in Occidente", spiega. "Putin e la sua cricca non sono i soli colpevoli della guerra", afferma. Tatiana critica anche i dirigenti ucraini, il presidente Zelensky e i suoi predecessori – Poroshenko e Yanukovic. "Non chiederei mai a un altro Stato di venire in nostro aiuto e di interferire nei nostri affari interni".

Molte russe e russi, indica, non sostengono la guerra. "È per questo che non romperò mai i miei legami con la cultura russa". Ciò le dà sicurezza e conforto, dice.

In Svizzera, Tatiana ha ottenuto il cosiddetto statuto di protezione S che le dà diritto a un alloggio, a un aiuto finanziario e alle cure mediche. Le permette anche di utilizzare gratuitamente i trasporti pubblici per gli spostamenti essenziali e di seguire corsi di francese. Ha fatto nuove conoscenze e si è fatta degli amici e delle amiche. Ritiene che la Svizzera sia un Paese caloroso.

Tra guerra e discriminazioni

Il figlio di Tatiana ha lasciato il Donbass e si è recato a Kiev nel 2014. "Se solo avesse ricevuto l'1% di quello che io ho ricevuto qui!", sospira Tatiana. Tenta di asciugarsi le lacrime agitando le mani davanti al viso. Quando il figlio e la sua famiglia sono arrivati a Kiev, sono stati insultati perché parlavano russo. Il figlio ha trovato un appartamento in affitto, ma è stato vittima di discriminazioni e non è mai riuscito a trovare lavoro. Ovunque, le persone gli voltavano le spalle.

La gente vedeva in lui un separatista del Donbass. È quindi tornato nell'est del Paese. Non sono stati i soldati russi a ucciderlo, ma gli ucraini, nel marzo del 2022. Nella chiesa ortodossa russa nella città vecchia di Ginevra, Tatiana accende una candela per l'anima del figlio.

Il marito di Tatiana è rimasto a Kiev. Non può lasciare il Paese perché gli uomini devono combattere la guerra. Anche la figlia è in Ucraina e lavora in un ospedale militare. Quando hanno elettricità e accesso a internet, i tre membri della famiglia si incontrano tramite videochiamata, un breve momento di conforto.

La guerra dietro le quinte

Quasi nello stesso momento di Tatiana, altre due giovani donne ucraine sono arrivate a Ginevra per una breve visita. Olena Halushka, 32 anni, vive attualmente a Varsavia e Viktoria Voytsitska, 48 anni, è di Kiev. La prima è un'ex giornalista e ha lasciato l'Ucraina pochi giorni dopo lo scoppio della guerra per portare al sicuro il figlio di due anni. La seconda è un'ex parlamentare ucraina. Durante il suo mandato è stata presidente della Commissione per la politica energetica e nucleare.

Viktoria Voytsitska. / Annachubai

Entrambe lavorano oggi per il Centro internazionale per la vittoria ucraina (ICUV). Si sono incontrate non lontano dalla sede delle Nazioni Unite a Ginevra.

Si sono recate nella città per incontrare responsabili della politica svizzera, membri del Governo e parlamentari per discutere della protezione delle infrastrutture energetiche dell'Ucraina e organizzare un sostegno nell'ambito della difesa aerea.

"La Svizzera deve autorizzare la Germania a fornire le munizioni per i carrarmati Gepard", tuona Halushka. "Cercheremo di convincere i responsabili politici svizzeri a riconsiderare la posizione del Paese", prosegue. Ritiene che le armi in questione siano destinate alla protezione della popolazione civile dal terrorismo russo.

La Russia continua a bombardare le infrastrutture strategiche ucraine. Odessa, Leopoli, Mykolayiv, Vinnytsia, Chernihiv. Tutte le regioni sono nel mirino e i sistemi di difesa aerea dispiegati finora non sono sufficienti. Regioni intere sono senza riscaldamento ed elettricità, alcune persone non hanno un alloggio. La gente muore.

Alcune scuole ucraine sono dotate di generatori e ripari antiaerei, ma la maggior parte non ha le risorse finanziarie per acquistarne. L'istituto semi-privato in cui studia la figlia di Voytsitska è riuscito a comprare un generatore per 10'000 euro. I genitori hanno contribuito.

In Ucraina, in questo periodo il sole tramonta alle 16:30. Alle 17:00 è buio. In molte città si è passati all'insegnamento a distanza, ma senza elettricità e durante i bombardamenti non si possono seguire le lezioni.

Olena Halushka. / Annachubai

L'Ucraina ha bisogno di trasformatori elettrici, afferma Voytsitska. Secondo lei, diverse grandi imprese come Hitachi e General Electric che producono in Svizzera potrebbero venire in aiuto del Paese in guerra. Ma, anche se Kiev è disposta a pagare, non è facile. "Le aziende sostengono di non poter accettare ordinazioni extra perché devono onorare gli impegni presi con altri clienti", dice.

L'Ucraina sarebbe disposta ad acquistare trasformatori d'occasione o dismessi. "Abbiamo già programmato una consegna di due trasformatori da 750 kVA", indica. Si tratta di due grossi dispositivi di provenienza baltica. A quale Paese si riferisca esattamente, non vuole precisarlo.

Le due donne girano l'Europa per difendere la loro causa. Hanno incontrato persone russe che volevano aiutare l'Ucraina? La risposta è “no”. Halushka ha tagliato i ponti con le sue conoscenze russe dal 2014. "Anche le cerchie liberali pensano seriamente che la Russia si sia impossessata della Crimea in modo legittimo", dice, corrucciata.

Lo scandalo del canale televisivo Dojd

Tuttavia, non è forse vero che molte persone russe reputano l'annessione della Crimea illegittima e vorrebbero che l'Ucraina vinca la guerra? "La società russa sostiene questa guerra", mi risponde Halishka. "Basta vedere lo scandalo del canale televisivo Dojd".

Nel dicembre del 2022, un giornalista del canale indipendente russo ha lanciato un appello a "fornire materiale ai russi al fronte". È stato licenziato il giorno stesso, ma l'emittente ha perso la licenza in Lettonia, da dove le era stato concesso di trasmettere dopo il blocco imposto in Russia. La redazione ha dovuto presentare delle scuse.

Dojd ha continuato l'attività su Youtube. Nella trasmissione di Capodanno ha raccolto 120'000 euro di donazioni per l'acquisto di generatori di corrente per l'Ucraina. Luce e calore per le famiglie di un devastato dalla guerra.

