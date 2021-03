La legge sull’eID tende verso il “no”

Trend confermato per quanto riguarda la legge sull'identificazione elettronica. La maggioranza della popolazione propenderebbe per il “no”, secondo le prime tendenze dell’istituto gfs.bern

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 marzo 2021 - 12:31

La legge sull’identità elettronica (eID) potrebbe essere respinta alle urne. È ciò che emerge dalle prime tendenze dell'istituto gfs.bern. Già l'ultimo sondaggio effettuato per conto della SSR aveva rilevato lo scetticismo del 54% degli intervistati, contro il 42% dei favorevoli e il 4% di indecisi. Un mese fa il 52% degli intervistati si era espresso a favore del progetto.

Contenuto esterno Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie)

Lo scetticismo verso il progetto di legge si è rafforzato in tutti i livelli della società durante la campagna. La tendenza verso il “no” è molto chiara tra i più svantaggiati e tra le persone di 40 anni e più, nota gfs.bern.

Il “no” ha guadagnato terreno anche nella Quinta Svizzera. Dalla fine di gennaio, il numero di svizzeri all’estero contrari alla legge è passato dal 29 al 50%.

La questione in breve

A differenza di molti altri Paesi europei, la Svizzera non fornisce ancora ai suoi residenti un metodo di verifica certificato per l'identità digitale.

Questo strumento ha lo scopo di semplificare l'uso dei servizi online con un'unica funzione di login ed è considerato la chiave d’accesso al mondo digitalizzato e a tutti i servizi online erogati dall’amministrazione pubblica.

La nuova Legge federale sui servizi d'identificazione elettronicaLink esterno, approvata dal parlamento nel 2019, dà in mano principalmente ad aziende private il compito di emettere identità elettroniche e di agire da cosiddetti identity provider (IdP, fornitori di identità), mentre lo Stato fa da garante e da fornitore di dati.

A fare paura, la gestione privata e la sicurezza dei dati

Un comitato di gruppi facenti parte della società civileLink esterno ha contestato questa gestione privata ed è contrario a un’eID che non sia emessa dallo Stato.

I critici della nuova legge sostengono che lo Stato - e non le aziende private - debba essere il guardiano delle eID per garantire ai suoi cittadini l'uso sicuro dei servizi online, sia per scopi commerciali che governativi.

Alcuni sondaggiLink esterno hanno messo in luce che la stragrande maggioranza degli intervistati preferisce che sia il governo a supervisionare i dati dell'eID piuttosto che i fornitori industriali.

Un punto importante, secondo gli oppositori alla legge, sarebbe il pericolo di abuso dei dati se venisse dato alle aziende il diritto di emettere identità elettroniche, nonostante le misure di sicurezza rigorose.

Il timore che l’eID funga da strumento per le multinazionali che desiderano fare profitti con dati sensibili sta crescendo tra chi è contrario alla legge.

Una soluzione pragmatica per regolamentare il web

Chi si schiera a favore della legge, invece, sottolinea la necessità di regole legali in un mondo sempre più digitalizzato. E ritiene che il "modello svizzero" della condivisione della responsabilità tra l'industria e lo Stato sia caratterizzato da un pragmatismo che ha avuto successo in passato.

Secondo loro, le aziende private sono meglio qualificate per rivestire il ruolo di fornitori, perché sono più innovative e flessibili dello Stato, che tipicamente fissa le regole e supervisiona le attività.

I difensori della legge hanno sottolineato che la Svizzera non può più permettersi di ritardare l'approvazione delle linee guida legali e che il rifiuto della legge minerebbe seriamente la competitività delle aziende svizzere nei confronti delle multinazionali.

I sostenitori del “sì” sono principalmente convinti dall'argomento che il coronavirus richiede un migliore scambio di dati elettronici.

con agenzie