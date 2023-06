La percentuale di donne nei consigli di amministrazione sale a oltre il 30%.

In crescita: La quota di donne nelle 100 maggiori società svizzere quotate in borsa è ora del 30,8%, in aumento rispetto al 28,5% dello scorso anno © Keystone / Gaetan Bally

La percentuale di donne nei consigli di amministrazione delle maggiori società svizzere continua a crescere. Inoltre, gli stipendi degli amministratori delegati sono sempre più oggetto di attenzione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 giugno 2023

Keystone-SDA/ts

La quota di donne nelle 100 maggiori società svizzere quotate in borsa (SPI 100) è ora del 30,8%, ha dichiarato mercoledì la società di consulenza Swipra dopo aver analizzato la stagione delle assemblee generali annuali (AGM) del 2023. Dopo la stagione delle assemblee generali dello scorso anno, la percentuale era del 28,5%.

È stata anche la prima volta che è stato soddisfatto il requisito legale di almeno il 30% di rappresentanza per genere, che si applicherà dal 2026. La quota media di donne tra i nuovi membri eletti degli organi esecutivi è stata del 34,4%.

La remunerazione degli amministratori delegati è stata ancora una volta un argomento controverso nelle assemblee degli azionisti, non solo per l'aumento dei pacchetti di retribuzione dei dirigenti, ma anche per il diverso sviluppo dei livelli salariali dei dirigenti e dei dipendenti, ha dichiarato Swipra.

Tuttavia, secondo l'analisi, i compensi ai livelli più alti si sono sviluppati in modo diverso. Il compenso totale degli amministratori delegati in carica per l'intero anno presso le 20 società blue-chip SMI è aumentato in media del 13,5%, raggiungendo 8,62 milioni di franchi svizzeri (9,6 milioni di dollari), mentre è diminuito del 13,3%, raggiungendo 1,60 milioni di franchi svizzeri, presso le altre 80 società. Il pagamento medio dei bonus degli amministratori delegati rispetto allo stipendio base - spesso un buon indicatore dei livelli di raggiungimento degli obiettivi - è stato inferiore di un quinto nel 2023 rispetto al 2022, ha aggiunto.

La ragione dell'aumento dei compensi degli amministratori delegati di SMI è spesso la maggiore allocazione di elementi retributivi a lungo termine basati su azioni, considerati in modo critico dagli investitori istituzionali. Secondo Swipra, la percentuale media di voti negativi sui compensi degli amministratori delegati delle società SMI è passata dal 16,9% al 28,6%.

Per la sua analisi, Swipra ha analizzato i risultati di tutte le assemblee generali delle società SPI 100 svoltesi tra il 1° luglio 2022 e il 14 giugno 2023.

