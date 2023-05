La procura svizzera indaga sull'acquisizione del Credit Suisse

Il nuovo CEO di UBS Sergio Ermotti: Il nuovo CEO di UBS Sergio Ermotti prende posto alla conferenza stampa di mercoledì a Zurigo accanto al Presidente di UBS Colm Kelleher (al centro) e al CEO uscente Ralph Hamers. © Keystone / Michael Buholzer

L'Ufficio del Procuratore Generale svizzero (OAG) ha aperto un'indagine sull'acquisizione del Credit Suisse da parte di UBS Group, sostenuta dallo Stato, secondo quanto riportato domenica dal Financial Times.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2023

Reuters/Keystone-SDA/ts

Il procuratore con sede a Berna sta esaminando potenziali violazioni del diritto penale svizzero da parte di funzionari governativi, autorità di regolamentazione e dirigenti delle due banche, che hanno concordato una fusione d'emergenza il mese scorso.

+ Come fondere due colossi bancari svizzeri

Vi erano "numerosi aspetti degli eventi relativi al Credit Suisse" che giustificavano un'indagine e che dovevano essere analizzati per "identificare eventuali reati che potrebbero rientrare nella competenza dell'OAG", ha aggiunto il rapporto.

Il FT ha dichiarato che il procuratore generale Stefan Blättler ha emesso una serie di "ordini di indagine" agli organi governativi e che il suo ufficio è in contatto con i governi federale e cantonale e probabilmente cercherà di interrogare i funzionari chiave in relazione all'acquisizione.

L'OAG e il Credit Suisse non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento della Reuters.

Il 19 marzo UBS ha accettato di acquistare la rivale zurighese Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri (3,3 miliardi di dollari), in un accordo studiato dal governo svizzero, dalla banca centrale e dall'autorità di regolamentazione del mercato per evitare un crollo del sistema finanziario del Paese.

Domenica la SonntagsZeitung ha riferito che la nuova megabanca nata dalla fusione forzata è destinata a ridurre la sua forza lavoro globale del 20-30% - tra circa 25.000 e 36.000 posizioni. Solo in Svizzera sarebbero interessati fino a 11.000 posti di lavoro.

Altri sviluppi Altri sviluppi Fino a 35.000 posti di lavoro di UBS e Credit Suisse a rischio Questo contenuto è stato pubblicato il 17 mag 2023 La megabanca nata dall'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS sarebbe pronta a ridurre la sua forza lavoro globale del 20-30%.

Altri sviluppi Altri sviluppi Perché la Svizzera ha bisogno di manodopera straniera Come molti altri Paesi sviluppati, la Svizzera è confrontata con un'importante penuria di personale in molti settori.

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative