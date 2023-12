La Quinta Svizzera porta dell'esotismo ai Mondiali della fondue

Keystone / Jean-christophe Bott

I Mondiali della fondue si svolgono ogni due anni per coronare il casaro o la casara che prepari la migliore ricetta. Quest'anno, anche svizzere e svizzeri all'estero provenienti dal Canada e dal Brasile hanno partecipato.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 dicembre 2023 - 10:00

Fernando Hirschy Svizzero-brasiliano laureato in giornalismo e comunicazione sociale all'Università di Friburgo, in Svizzera. In precedenza, collaboratore di Radio Svizzera Internazionale, diventata poi swissinfo.ch.

Durante ogni edizione, una folla di irriducibili mangiatori e mangiatrici di fondue invade Tartegnin, un piccolo villaggio che sovrasta il Lago Lemano, sullo sfondo delle Alpi francesi. Nel mezzo di un vigneto dipinto d'oro dall'autunno, si decide chi prepara la migliore fondue al mondo.

La quarta edizione, tenutasi dal 17 al 19 novembre, era molto attesa poiché quella del 2021 aveva dovuto essere annullata a causa della pandemia di Covid-19.

Erano 240 i e le partecipanti, dalla Svizzera e dall'estero, che si sono affrontati per il titolo di campione del mondo 2023. Erano divisi in due categorie: professionisti - per casari, casare e persone attive nel settore della ristorazione - e dilettanti, una categoria aperta al grande pubblico.

Tuttavia, le stesse regole si applicano a ogni partecipante. "Le fondue devono contenere almeno il 50% di Gruyère DOP. L'altra metà è lasciata alla creatività", precisa Graziella Jayet, portavoce dell'evento.

Nei tre giorni della manifestazione, più di 10'000 persone hanno potuto assaggiare le diverse fondue, servite in oltre 6'000 "caquelon", la tradizionale pentola in cui si fonde il formaggio.

Un tocco brasilo-bernese

Per trovare la migliore fondue, quest'anno il comitato organizzatore ha guardato ben oltre le frontiere svizzere. Si è recato, infatti, fino in Brasile e in Canada per scegliere, attraverso competizioni locali, chi avrebbe meritato un invito per l'evento principale in Svizzera.

Dal Brasile, Clara Gaehwiler è arrivata fino alla finale nella Confederazione. Figlia di un bernese che produce formaggio nel Paese latino-americano da oltre 40 anni, Clara è immersa nei caquelon fin da bambina.

"C'era del formaggio ad ogni pasto. Oggi, il formaggio è un ingrediente di tutte le mie ricette", racconta la donna, che possiede un ristorante e un negozio di alimentari a Pirenópolis, nello Stato brasiliano di Goiás. "Non avevo altra scelta se non amare il formaggio", scherza.

Conformemente alle regole dei Mondiali della fondue, la finalista nella categoria professionisti ha utilizzato il 50% di gruyère, un prodotto esclusivamente svizzero, e una miscela di formaggi prodotti dal padre nella sua Quaijaria Alpina (caseificio alpino) in Brasile.

La fondue venuta dal freddo

La partecipazione del Canada, invece, è frutto della provocazione di uno svizzero che vive in Québec. "Ho contattato il comitato d'organizzazione a Tartegnin, scherzando una coppa del mondo degna di questo nome doveva cambiare Paese. Mi hanno preso sul serio, e alla fine ho organizzato un evento in Québec", racconta Gérald Golay, che ha vissuto nel Canton Vaud prima di emigrare in Canada nel 2010.

Philippe Magnenat prepara la sua fondue sul palco di finalisti. swissinfo.ch

Lo scherzo si è progressivamente trasformato in un'azienda che importa più di 20 tonnellate di gruyère e di emmentaler ogni anno per fabbricare miscele di fondue, vendute in sacchetti o fatte fondere sul pane degli hot-dog serviti durante le fiere e i festival.

Ritorno alle origini

Il losannese residente in Canada Philippe Magnenat è arrivato alla finale in Svizzera nella categoria dilettanti. Per lui il viaggio nella Confederazione rappresentava un ritorno alle origini. È stato vice-istruttore alla Piazza d'armi di Bière (Vaud) prima di trasferirsi in Canada nel 2002. È anche membro del Consiglio degli svizzeri all'estero. Si è detto sorpreso di essere stato selezionato: "Mi sono iscritto per sostenere il mio amico Gérald Golay, che ha organizzato l'evento".

Durante la finale della categoria dilettanti, Philippe ha preparato la stessa fondue che fa sempre in Canada, "una fondue 100% svizzera, con formaggi svizzeri", spiega. "È facile trovare abbastanza formaggi svizzeri per preparare una miscela tradizionale. Talvolta, sono anche meno cari di quelli del Québec".

La finalista brasiliana Clara Gaehwiler con il padre (accanto a lei, con il cappello) in attesa del controllo del formaggio gruyère DOP che verrà utilizzato nella loro fondue. swissinfo.ch

Il controllo della provenienza del formaggio gruyère è accompagnato da qualche bicchiere di vino. swissinfo.ch

Il presidente dell'evento, Stéphane Jayet, discute con il gruppo di controllo del formaggio. swissinfo.ch

Clara con il padre Stephan Gaehwiler e il presidente Stéphane Jayet. swissinfo.ch

Dopo la verifica della proporzione di formaggio gruyère, ogni miscela di fondue è sigillata e portata direttamente alla fase di gara. swissinfo.ch

Gli ultimi finalisti e finaliste hanno aspettato quasi tre ore in piedi per salire sul palco della competizione. swissinfo.ch

Clara inizia a preparare la fondue sul palco con gli ultimi finalisti. swissinfo.ch

Lo stress era palpabile, ma non è stato inserito nella ricetta di Clara. swissinfo.ch

Molti brasiliani e brasiliane che vivono in Svizzera sono venuti a fare il tifo per la fondue giunta dal loro Paese. swissinfo.ch

Sotto il palco, decine di persone attendono di assaggiare le fondue finaliste. swissinfo.ch

Troppo esotismo per il palato elvetico

Nella fondue che ha presentato alla giuria in Svizzera, Clara Gaehwiler ha messo l'accento sui prodotti brasiliani. Oltre ai formaggi, ha aggiunto del vino bianco di Monete Alba e un pizzico di pepe rosa.

La sua ricetta era forse troppo esotica per il palato della giuria, che ha designato come vincitore un casaro della regione di Gruyère, nel canton Friburgo, dove è prodotto il formaggio che ha patrocinato l'evento.

Per la quinta edizione, prevista nel 2025, il comitato ha promesso di aprire una categoria "libera", "per lasciare spazio alla creatività e non obbligarechi partecipa a utilizzare il 50% di gruyère DOP". Questo permetterà forse alle fondue straniere di avere più possibilità di ambire al podio.

Sibylle Groux, la cui famiglia è originaria di Tartegnin, è stata nominata campionessa nella categoria dilettanti, mentre Damien Raemy e Maurice Vauthey, del canton Friburgo, hanno vinto la Coppa del mondo per i professionisti. Alain Munafo de Gilly, Mondial de fondue

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative