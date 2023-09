La resistenza dell'agricoltura svizzera in Russia

Il corrispondente di SRF Russia Christof Franzen (a sinistra) insieme agli agricoltori Jakob Bänninger (al centro) e Marcel Bucher (a destra) presso la fattoria "Schweizarskoe Moloko". SRF/ SWI

Gli agricoltori svizzeri della regione russa di Kaluga sono colpiti dalla guerra in Ucraina. Ma non ne parlano volentieri. Il reportage della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF.

07 settembre 2023

Christof Franzen, SRF

È la domanda più importante del momento, ma probabilmente è meglio non porla nella fattoria "Schweizarskoe Moloko" (latte svizzero), nella frazione russa di Gorbjonki: Cosa pensano gli agricoltori svizzeri, che producono latte qui da quasi vent'anni, della guerra in Ucraina? Marcel Bucher, un agricoltore di Entlebuch, prima della nostra visita ha detto che non poteva e non voleva commentare.

Ma bisogna riconoscere agli allevatori svizzeri di Kaluga il merito di averci aperto le porte dimostrando ospitalità e di averci permesso di dare un'occhiata alla loro imponente azienda agricola. In questo si differenziano da altre aziende svizzere in Russia che, dall'inizio della guerra, rifiutano rigorosamente le richieste di filmare le attività. I contadini di Kaluga sono anche abbastanza aperti sul motivo del loro riserbo sulla guerra in Ucraina.

"Abbiamo un'attività qui in Russia, dobbiamo occuparcene. Semplicemente, dobbiamo restare il più possibile al di fuori della politica", dice Jakob Bänninger. Per alcune attività, ad esempio, dipendono anche dalle licenze del Ministero dell'Agricoltura russo. "Non vogliamo metterle a rischio", aggiunge.

Responsabilità nei confronti della popolazione locale

Bänninger è una delle tre persone che hanno fondato l'azienda agricola nel 2004. Sul terreno di un'ex fattoria collettiva in rovina. Lui vive in Svizzera, ma si reca in Russia diverse volte all'anno per sostenere le "giovani generazioni".

Marcel Bucher e Florian Reichlin appartengono appunto alla nuova leva, entrambi hanno una residenza permanente in Russia e vivono qui da oltre 15 anni. E questo non cambierà, nonostante la guerra. "Negli ultimi anni abbiamo investito molto denaro qui. Molte persone vivono nella fattoria", dice Bucher. "Con il loro stipendio sfamano le famiglie". Si ha una certa responsabilità e non si può semplicemente scappare.

Della guerra della Russia in Ucraina si parla il meno possibile, "anche se è chiaro che anche in questa fattoria ci sono opinioni diverse", ci dicono. "Noi di nazionalità straniera non vogliamo schierarci", dice Bucher. "Siamo lì per coltivare e vogliamo fare le nostre cose. Vogliamo stare bene con la gente e lavorare".

Un cartone del latte della fattoria. SRF/ SWI

Tutti sperano nella fine della guerra

Naturalmente, il conflitto nel Paese vicino si infiltra anche in questo idillio. È vero che tra i lavoratori nessuno è stato ancora arruolato. Ma alcuni hanno parenti sul fronte ucraino. Inoltre, sentono le conseguenze dirette delle sanzioni quando hanno bisogno di pezzi di ricambio per le loro macchine agricole, che provengono dall'Occidente. Certe componenti sono difficili, se non impossibili, da ottenere.

La regione è molto colpita dalla guerra, ci dice il meccanico Vadim. Nel suo villaggio, due uomini non sono ancora tornati dal fronte. "Ma non se ne parla molto", dice Vadim pensieroso. E poi aggiunge: "Se solo tutto finisse presto! La gente dovrebbe semplicemente vivere. Di cosa ha bisogno la gente? Pace e lavoro, tutto qui".

Come molti, il meccanico russo Vadim spera in una rapida fine della guerra con il Paese vicino. "Se solo tutto finisse presto. La gente dovrebbe semplicemente vivere. Di cosa ha bisogno la gente? Pace e lavoro, tutto qui" SRF/ SWI

Anche il contadino zurighese Bänninger spera che la guerra finisca presto e che "tutto torni come prima". Sarebbe anche particolarmente felice di rivedere i gruppi turistici svizzeri che ogni anno visitavano la fattoria a ovest di Mosca. "Erano bei tempi". Ora non ci sono quasi più visite dalla Svizzera.

