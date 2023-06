La Svizzera difende il suo bilancio delle sanzioni contro la Russia

Helen Budliger Artieda ha assunto l'incarico di Segreteria di Stato per gli Affari economici lo scorso agosto. © Keystone/susanne Goldschmid

La Segretaria di Stato per gli Affari Economici Helen Budliger Artieda ha respinto le critiche secondo cui la Svizzera non starebbe facendo abbastanza per congelare i beni russi nell'ambito del regime di sanzioni.

"È una sfida importante per i nostri team che si occupano di sanzioni scoprire chi è il proprietario effettivo di qualsiasi costruzione aziendale", ha dichiarato Artieda, che dirige il Segretariato di Stato per gli Affari Economici (Seco), in un'intervistaLink esterno pubblicata dall'Aargauer Zeitung venerdì. Vengono persino consultati i contratti di matrimonio e le certificazioni di divorzio, ha aggiunto.

L'Associazione svizzera dei banchieri ha affermato che ci sono 150 miliardi di franchi svizzeri di beni russi in Svizzera. Ma Artieda ha detto che questa cifra "non è stata confermata né da noi né da altri governi". In breve: la Seco congela tutti i beni che deve congelare".

La Svizzera è stata criticata perché non sta facendo abbastanza per congelare i beni russi e attuare le sanzioni in modo efficace. Ad aprile, gli ambasciatori del G7 a Berna hanno inviato una lettera per criticare le "scappatoie" che permettono ai beni russi di eludere le sanzioni in Svizzera. Hanno inoltre esortato il Paese a unirsi a una task force internazionale per congelare e sequestrare i beni russi.

Artieda ha risposto che la Svizzera non è un membro del G7 e che è già coinvolta nella taskforce a livello tecnico, che è "ciò che conta" e "funziona bene".

"Se in futuro l'adesione dovesse essere nell'interesse della Svizzera, il Consiglio federale potrebbe rivalutare la situazione", ha detto Artieda.

La preoccupazione principale, ha aggiunto, è che la Svizzera non venga utilizzata come "piattaforma di aggiramento" e ha sottolineato la normativa UE che vieta agli avvocati di fornire servizi di gestione patrimoniale a persone sanzionate.

