La Svizzera ha risparmiato meno energia di quanto sperato nell'inverno 2022-2023

Il riscaldamento rappresenta i tre quarti del consumo di gas in Svizzera in inverno. © Keystone / Christian Beutler

Mentre la Svizzera ha ampiamente raggiunto gli obiettivi di riduzione del consumo di gas nell'inverno 2022-2023, gli inviti alla popolazione a risparmiare elettricità sono stati meno ascoltati.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 aprile 2023

RTS/dos

Da ottobre 2022 a marzo 2023, il consumo di gas nel Paese è diminuito di poco più dell'obiettivo dichiarato del 15%, ha riferito giovedì la televisione pubblica RTS.

Il piano di risparmio volontario del gas è stato stabilito dal governo nell'agosto 2022 come parte degli sforzi a livello europeo. Si trattava in gran parte di esortare le famiglie, l'industria, i servizi e le istituzioni pubbliche ad abbassare il termostato, dato che il riscaldamento rappresenta i tre quarti del gas consumato in inverno.

È stato inoltre incoraggiato il passaggio volontario degli impianti a doppio combustibile dal gas al petrolio.

+ Per saperne di più: La Svizzera voterà sulla transizione climatica ed energetica a giugno

Tuttavia, l'obiettivo di ridurre l'uso dell'elettricità del 10% non è stato raggiunto; alla fine di marzo, il consumo era diminuito, ma solo del 4%, ha dichiarato la RTS.

La parlamentare del Partito Verde Delphine Klopfenstein ha dichiarato a RTS che è ancora importante fare di più per evitare future carenze. La campagna del governo per incoraggiare il risparmio, lanciata lo scorso agosto, deve essere affiancata da incentivi e misure vincolanti.

Secondo l'Ufficio Federale dell'Energia, i consumatori dovrebbero continuare a sforzarsi di ridurre volontariamente i consumi quest'anno, soprattutto perché gli aumenti dei prezzi sul mercato dell'energia iniziano solo ora a comparire sulle bollette degli utenti finali.

Altri sviluppi Altri sviluppi Come la Svizzera vuole garantire le pensioni alla prossima generazione La Svizzera deve affrontare un ostacolo particolare per evitare il collasso del sistema pensionistico: la democrazia diretta.

Articoli menzionati Come la Svizzera vuole garantire le pensioni alla prossima generazione

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative