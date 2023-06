La Svizzera promette aiuti finanziari per aiutare l'Italia a ospitare i richiedenti asilo

David Lohmueller

La politica italiana in materia di asilo è stata il principale argomento di discussione tra il ministro svizzero della Giustizia Elisabeth Baume-Schneider e il ministro italiano dell'Interno Matteo Piantedosi durante una visita di lavoro a Roma mercoledì scorso. Dall'inizio dell'anno sono arrivate sulle coste italiane oltre 45.000 persone, più del triplo rispetto allo stesso periodo del 2022.

Baume-Schneider ha annunciato che la Svizzera metterà a disposizione fino a 20 milioni di franchi svizzeri (quasi 22 milioni di dollari) dal credito quadro per la migrazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE per aiutare l'Italia a fornire alloggio e assistenza ai richiedenti asilo, in particolare ai minori non accompagnati.

I ministri svizzeri e italiani hanno concordato di firmare l'accordo di cooperazione bilaterale necessario per l'attuazione di questo contributo. Insieme a Cipro e alla Grecia, l'Italia è il terzo Paese con cui la Svizzera ha finora stipulato un accordo di cooperazione nell'ambito del credito quadro per la migrazione.

La debacle di Dublino

Secondo le regole di Dublino, l'Italia è responsabile dei richiedenti asilo che sono stati registrati per la prima volta sul suo territorio. Tuttavia, già nel dicembre scorso l'Italia ha annunciato che temporaneamente non avrebbe più ripreso in carico i richiedenti asilo le cui domande rientrano nella sua giurisdizione ai sensi del Regolamento di Dublino. Ad aprile, l'Italia ha dichiarato lo stato di emergenza.

Dopo la sospensione dei trasferimenti, è scaduto il termine per trasferire in Italia 81 richiedenti asilo in Svizzera, costringendo la Svizzera a integrarli nella propria procedura di asilo nazionale.

Durante la visita di lavoro, Baume-Schneider ha sottolineato che la misura unilaterale dell'Italia ha indebolito il sistema di Dublino e la politica europea in materia di asilo nel suo complesso. Piantedosi ha risposto che l'Italia sta attualmente lavorando per aumentare la propria capacità di accoglienza in modo da poter accettare nuovamente i trasferimenti Dublino nei prossimi mesi, se la situazione lo consentirà.



