La Svizzera sempre fiscalmente attrattiva per le aziende

Le società con sede in Svizzera continuano a beneficiare di un'aliquota fiscale competitiva rispetto al resto d'Europa. Tuttavia, le variazioni regionali rimangono significative.

Il cantone di Zugo, che ha un'aliquota sulle società di solo l'11,85%, è quello fiscalmente più attraente in Svizzera. È seguito dai cantoni Nidvaldo (11,97%) e Lucerna (12,2%), secondo uno studio pubblicato lunedì dalla società di revisione e consulenza PwC.

In fondo alla classifica troviamo i Cantoni di Berna (21,04%), Zurigo (19,65%) e Ticino (19,16%). In un confronto europeo, il più attraente dei cantoni svizzeri (Zugo) si colloca subito dopo la Bulgaria (10%) e l'Ungheria (9%). Berna si trova a metà classifica, davanti a Danimarca e Grecia (entrambe al 22%) e all'Italia (24%).

L'anno scorso la Svizzera ha deciso di applicare a partire dal 2024 l'aliquota fiscale minima del 15% per le società con un fatturato superiore a 750 milioni di euro (786 milioni di franchi svizzeri). La misura è stata introdotta per la prima volta dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dagli Stati membri del G20 per fare pressione sui paradisi fiscali.

