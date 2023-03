Le azioni del Credit Suisse toccano il minimo storico

Gli esperti hanno avvertito che ulteriori turbolenze bancarie o addirittura una crisi finanziaria globale porterebbero la banca in difficoltà ancora di più. © Keystone / Walter Bieri

Il titolo della banca svizzera ha registrato un crollo di oltre il 15% lunedì mattina. L'autorità di vigilanza finanziaria svizzera non commenta.

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha dichiarato di non poter rilasciare dichiarazioni "sui prezzi delle azioni degli istituti sottoposti a vigilanza o sui dettagli delle sue attività di vigilanza presso i singoli istituti".

Le azioni della seconda banca commerciale svizzera sono crollate di oltre il 15% nelle contrattazioni di lunedì mattina, toccando un nuovo minimo storico di 2,115 franchi svizzeri (2,296 dollari).

Il titolo ha recuperato leggermente nel corso della giornata.

Gli esperti del mercato azionario hanno avvertito che ulteriori turbolenze bancarie o addirittura una crisi finanziaria globale porterebbero la banca, che già si trova in difficoltà, in una situazione molto critica.

Monitoraggio della situazione

La FINMA ha indicato di aver preso nota delle notizie riportate dai media sulla Silicon Valley Bank negli Stati Uniti e di stare monitorando attentamente la situazione.

Un portavoce dell'autorità di vigilanza ha dichiarato all'agenzia di stampa economica svizzera AWP che le autorità stanno valutando l'esposizione diretta e indiretta delle banche e delle compagnie di assicurazione sottoposte a vigilanza.

"L'obiettivo è quello di identificare tempestivamente eventuali rischi di cluster e potenziali contagi. Come di consueto in questi casi, le autorità sono in contatto con diverse istituzioni e autorità estere", ha dichiarato.

