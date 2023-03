Le donne stanno recuperando terreno rispetto agli uomini nel mercato del lavoro

La percentuale di donne nella forza lavoro è aumentata soprattutto tra le più giovani. © Keystone / Gaetan Bally

Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST), negli ultimi 30 anni la percentuale di giovani donne e uomini sul mercato del lavoro svizzero si è avvicinata molto.

Considerando tutte le età, l'anno scorso il 79,6% delle donne in età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni) era sul mercato del lavoro (lavorando o cercando un lavoro), rispetto al 68,2% del 1991, si legge nel rapporto dell'UST pubblicato giovedì. L'anno scorso il tasso di attività degli uomini della stessa età era ancora più alto (87,4%) di quello delle donne, ma è diminuito rispetto al 91,1% del 1991.

Un numero maggiore di donne partecipa al mercato del lavoro, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 25 e i 39 anni. Questo indicatore è passato dal 72,3% del 1991 all'87,3% dello scorso anno.

Ciò si spiega con una migliore conciliazione tra lavoro e vita familiare, ma anche con il fatto che le madri hanno il primo figlio più tardi, afferma l'UST. Anche il livello di istruzione è un fattore importante.

Negli ultimi 30 anni, l'aumento dell'occupazione femminile si è concentrato non solo nella fascia d'età 25-39 anni, ma anche in quella 55-64 anni. In questo secondo gruppo, l'evoluzione è in parte spiegata dall'aumento dell'età pensionabile legale per le donne da 62 a 64 anni (in due fasi tra il 2001 e il 2005).

Il tasso di attività delle donne di età compresa tra i 55 e i 64 anni era solo del 43,8% nel 1991, ma si è attestato al 70,1% nel 2022. Per gli uomini della stessa fascia di età, il tasso è sceso dall'86,4% all'82,1% nello stesso periodo.

Nonostante questa tendenza, molti settori in Svizzera rimangono conservatori e il divario retributivo tra uomini e donne è ancora ampio.





