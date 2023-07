Le famiglie ospitanti per i rifugiati ucraini sono considerate un successo

Rifugiati ucraini in attesa di incontrare le famiglie ospitanti nel cantone di Friburgo nell'aprile 2022 © Keystone / Peter Schneider

Circa 25.000 rifugiati ucraini vivono in Svizzera presso famiglie ospitanti. Secondo un sondaggio, questo tipo di alloggio è stabile e favorisce l'integrazione.

Il Consiglio svizzero per i rifugiati (CRS), che ha commissionato l'indagine, ha dichiarato che il modello funziona bene o molto bene nella maggior parte dei casi. Il sondaggio è stato condotto online tra 1.073 famiglie ospitanti in 19 dei 26 cantoni della Svizzera.

Un fattore di successo è lo spazio disponibile. In quasi tutte le famiglie ospitanti intervistate, i rifugiati hanno a disposizione almeno una o più stanze, ha dichiaratoLink esterno giovedì la CRS in un comunicatoLink esterno. Ciò garantisce il mantenimento della privacy di entrambe le parti.

Le famiglie ospitanti hanno dichiarato di ritenere adeguata la remunerazione fornita dai Cantoni. Grazie a ciò, le famiglie ospitanti hanno una percezione positiva della convivenza e della durata dell'alloggio.

Inoltre, il modello è stabile. Infatti, il 70% dei soggiorni dura più di tre mesi. E più della metà delle famiglie ha prolungato il proprio impegno almeno una volta.

Espansione ad altri gruppi di rifugiati

Un altro effetto positivo è che oltre il 90% degli intervistati ha dichiarato di aver ricevuto un sostegno nella vita quotidiana, ad esempio nelle questioni amministrative, nella ricerca di un lavoro o nell'apprendimento della lingua.

A un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, il 35% dei rifugiati arrivati in Svizzera alloggia presso famiglie ospitanti. Senza questo modello, sarebbero collocati in strutture federali. Secondo il CRS, è la prima volta nella storia recente che gli alloggi privati svolgono un ruolo fondamentale nella politica di accoglienza e impediscono la saturazione del sistema di asilo.

Sulla base di questi risultati, il CRS intende estendere il modello ad altri gruppi di rifugiati. "In futuro vogliamo che i rifugiati vivano nel cuore della società", ha dichiarato Miriam Behrens, direttrice dell'organizzazione.

