Le grandi sfide per l'economia svizzera, tra competitività fiscale e rifornimento energetico

Tassazione delle imprese, gestione della pandemia, relazioni con l’UE e approvvigionamento energetico: Christoph Mäder, presidente di economiesuisse, passa in rassegna le grandi sfide che l’economia elvetica dovrà affrontare. E minimizza rispetto all’influenza sulle decisioni politiche della più forte associazione economica elvetica.

swissinfo.ch: Quali sono le sfide principali che attendono l’economia svizzera nei prossimi anni?

La futura tassa globale di almeno il 15% sui profitti delle grandi aziende è una sfida importante. Lo scopo di questa mossa è di minare la competitività della Svizzera a favore di altre nazioni meno disciplinate fiscalmente. Non potendo sfuggire a queste nuove regole dell'OCSE, dobbiamo applicarle nel modo più vantaggioso possibile, per esempio abolendo altre imposte (imposta di bollo, ecc.) e introducendo maggiori deduzioni fiscali (patent box, ecc.).

Queste regole sono così problematiche? Nei grandi Cantoni come Zurigo o Berna, non dovrebbe cambiare nulla, mentre in altri Cantoni (Ginevra, Vaud) l'aumento sarà solo dell'1%.

Ma in altri Cantoni come Zugo o Nidvaldo, gli aumenti supereranno il 3%. Inoltre, per le grandi aziende, ogni punto percentuale può significare somme considerevoli. Più in generale, poiché i costi sono elevati in Svizzera, è essenziale mantenere la nostra competitività fiscale per poter continuare a esportare.

Che dire dell'approvvigionamento energetico della Svizzera, un argomento che ha recentemente fatto notizia con l'appello del ministro dell'economia Guy Parmelin alle aziende di essere preparate alla carenza di elettricità già nel 2025?

Questa è un'altra grande sfida. Una fornitura stabile di energia elettrica è un prerequisito per la competitività delle nostre aziende e quindi per mantenere i nostri posti di lavoro. Bisogna dire che le previsioni del Consiglio federale erano troppo ottimistiche. Il risparmio energetico è stato sovrastimato e, al contrario, l'aumento del fabbisogno energetico è stato sottostimato. Inoltre, le soluzioni di decarbonizzazione - come la mobilità elettrica - spesso portano a un aumento del consumo di energia.

Cosa pensa della gestione della pandemia da parte del Consiglio federale e del Parlamento?

Il bilancio della Svizzera è abbastanza positivo rispetto a molti altri Paesi. D'altra parte, il peso del debito sulle nostre finanze pubbliche è motivo di preoccupazione. È essenziale che la nostra generazione lavori per ridurre il debito dovuto alla Covid-19 senza trasmetterlo alle generazioni future.

Dopo il fallimento dell'accordo quadro con l'Unione europea, economiesuisse esorta il Consiglio federale a dare priorità alla partecipazione non discriminatoria delle imprese svizzere al mercato europeo. Cosa dovrebbe fare esattamente?

È stato il Consiglio federale a decidere di interrompere i negoziati con l'UE sull’accordo quadro, quindi direi che spetta al Consiglio federale trovare soluzioni. E dovrebbe farlo senza indugio, perché gli accordi bilaterali si stanno sgretolando. Bisogna dire che questo è un compito particolarmente difficile e non dobbiamo aspettarci soluzioni miracolose. In ogni caso, economiesuisse non sostiene un accordo quadro bis. L'approccio migliore potrebbe essere quello di affidarsi a negoziati settoriali.

Christophe Mäder è presidente di economiesuisse dall'ottobre 2020. È anche membro del consiglio di amministrazione di diverse grandi società, tra cui Bâloise Holding, Ems-Chemie Holding e Lonza Group. Durante la sua carriera, ha ricoperto diverse importanti posizioni manageriali presso Syngenta, Sandoz e Novartis. Ha studiato legge all'Università di Basilea ed è un avvocato qualificato. Keystone / Gaetan Bally

Alcuni osservatori ritengono che la Svizzera si opponga sistematicamente a un'alleanza politica con l'Unione europea e che questa strada la conduca in un vicolo cieco...

Per condurre i negoziati con successo, ogni parte deve essere preparata a fare concessioni, senza cercare di fare del «cherry picking». A mio parere, il Consiglio federale ne è ben consapevole perché è interessato a trovare una soluzione stabile a lungo termine per evitare l'isolamento della Svizzera.

Ma la strada è difficile da trovare, soprattutto per la questione dell'alleanza politica. Inoltre, l'atteggiamento rigido segnalato dall'UE - «prendere o lasciare» - non facilita la posizione della Svizzera.

Il governo svizzero dovrebbe forse dare la priorità a nuovi accordi di libero scambio extraeuropei piuttosto che cercare di stabilizzare le sue relazioni con l'Unione europea?

Non credo. Entrambe le cose sono molto importanti e ci si dovrebbe impegnare con la stessa energia a realizzarle.

Economiesuisse a volte deve convincere il popolo in vista delle elezioni. Come si fa a migliorare la propria immagine tra la popolazione?

La credibilità è la nostra unica risorsa. Crediamo che l'adozione di posizioni ben argomentate generi di per sé il rispetto della popolazione e quindi aumenti la nostra credibilità.

In Svizzera, il finanziamento dei partiti politici non è molto trasparente, ma è noto che alcune grandi aziende danno dei contributi importanti ...

Prima di tutto, come lei dice, sono alcune imprese - non economiesuisse - che contribuiscono al finanziamento dei partiti. Non vedo problemi di fondo in questo processo, che non è molto diverso da ciò che accade in altri Paesi. Inoltre, nel dicembre 2021, il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione l'ordinanza sulla trasparenza del finanziamento politico. Secondo questa ordinanza, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale dovranno dichiarare i loro redditi e le donazioni che superano i 15’000 franchi all'anno per contribuente.

Quanto denaro investe ogni anno la sua organizzazione in campagne politiche?

Per ragioni strategiche, non divulghiamo queste cifre. Quando la futura ordinanza sarà in vigore, ci atterremo a ciò che è richiesto dalla legge. In ogni caso, è completamente illusorio pensare di poter "comprare" le decisioni politiche. Al contrario, dobbiamo presentare argomenti convincenti.

Le lobby commerciali sono ben organizzate e finanziate. Avete la stessa influenza dell'amministrazione federale o addirittura di più del Parlamento e del Consiglio federale quando si tratta di legiferare?

Non sono completamente d'accordo con queste affermazioni. L'amministrazione federale dispone di notevoli risorse; recentemente queste risorse sono state addirittura rafforzate. Per quanto riguarda il Parlamento federale, ha probabilmente perso un po' di terreno negli ultimi anni. Inoltre, i parlamentari tendono a essere sempre più influenzati dalle tendenze della società piuttosto che dalle posizioni di partito. Nel Consiglio federale, è vero che le nostre posizioni sono abbastanza ben rappresentate, ma non sono maggioritarie.

economiesuisse è certamente un attore influente in ambito federale, ma dobbiamo concorrere costantemente con un numero crescente di altri gruppi d'interesse, per esempio quelli che promuovono questioni ambientali. In breve, c'è una vera competizione di idee.

Il presidente di economiesuisse è l'ottavo consigliere federale?

Questa è una vecchia leggenda che non corrisponde alla realtà!

Tuttavia, lei ha scambi molto regolari con il Consiglio federale e i parlamentari. Per esempio, lei è la persona che partecipa di più ai viaggi dei consiglieri federali.

Mantenere contatti regolari con il Consiglio federale e i parlamentari è parte integrante del mio lavoro. Inoltre, questi contatti vanno in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda i viaggi ufficiali, economiesuisse è responsabile dell'organizzazione delle delegazioni d'affari che accompagnano i consiglieri federali. È quindi naturale che io faccia parte di queste delegazioni.

Difendete l’ideologia liberale o piuttosto gli interessi di alcuni dei vostri membri? Per esempio, è a favore di accordi compensativi per l'acquisto di aerei da combattimento?

economiesuisse è chiaramente a favore del liberismo economico. Allo stesso tempo, possiamo adottare posizioni pragmatiche per alcuni settori, come avviene in molti altri Paesi. In questo senso, sosteniamo con convinzione gli accordi compensativi.

Lei doveva partecipare all'incontro annuale del Forum economico mondiale (WEF), che è stato nuovamente rimandato. Cosa porta a casa da questi eventi?

I colloqui di Davos sono occasioni uniche per incontrare una moltitudine di altri leader e avere discussioni approfondite su argomenti di interesse comune, per esempio la protezione del clima.

I costi di queste riunioni sono parzialmente coperti dalle autorità pubbliche. Con quali benefici per i contribuenti?

Questi eventi migliorano notevolmente la reputazione della Svizzera. Durante gli incontri annuali del WEF, tutto il mondo parla di Davos e della Svizzera. Inoltre, la presenza a Davos di (quasi) tutto il Consiglio federale sottolinea l'importanza di questi eventi per il nostro Paese.