Le importazioni svizzere dalla Russia sono aumentate a gennaio

L'oro era probabilmente conservato nei magazzini del Regno Unito da prima dell'embargo. Keystone / Martin Ruetschi

Le importazioni svizzere dalla Russia sono aumentate di quasi un quinto di punto percentuale a gennaio rispetto al mese precedente, soprattutto grazie agli acquisti di oro russo trasportato attraverso il Regno Unito.

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 marzo 2023 - 15:59

Keystone-SDA/jc

Questo nonostante il divieto, dal 3 agosto 2022, di importare direttamente e indirettamente oro dalla Russia, dopo che la Svizzera ha aderito all'embargo dell'Unione Europea sulle esportazioni di oro russo.

"Le importazioni di oro soddisfano i requisiti in vigore al momento dell'importazione", ha dichiarato martedì l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UFDC). Il fattore decisivo, ha dichiarato l'agenzia di stampa AWP, è che l'oro in questione non è stato esportato dalla Russia dopo il 4 agosto 2022. "Inoltre, l'oro è stato importato in Svizzera dal Regno Unito e non direttamente dalla Russia".

L'ONG Swissaid ha dichiarato all'agenzia di stampa che "questo oro è stato ovviamente conservato in caveau a Londra o in magazzini liberi per molto tempo e non è quindi interessato dalle sanzioni". Probabilmente si tratta di oro di origine russa che è stato esportato prima delle sanzioni o addirittura prima della guerra, ha dichiarato l'ufficio stampa della ONG.

"La nostra preoccupazione riguarda piuttosto le importazioni indirette di oro russo, soprattutto quelle che passano attraverso gli Emirati Arabi Uniti", ha proseguito. L'oro viene fuso e lavorato lì prima di essere inviato in vari luoghi del mondo, tra cui la Svizzera, dove ha una nuova origine, ha detto. Secondo Swissaid, è "impossibile risalire all'origine dell'oro".

