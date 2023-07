Le richieste di asilo in Svizzera rimarranno alte anche nel 2023

Il 26 febbraio le autorità italiane hanno dichiarato che almeno 30 corpi sono stati trovati sulla spiaggia e in mare vicino a Crotone, nella regione meridionale della Calabria, dopo che un'imbarcazione che trasportava migranti è affondata in un mare agitato vicino alla costa. Keystone / Giuseppe Pipita

Il capo della Segreteria di Stato per la Migrazione afferma che, sebbene il numero di ucraini in cerca di rifugio si sia stabilizzato nelle ultime settimane, si prevede che le conseguenze economiche della guerra manterranno alte le richieste di asilo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2023

Keystone-SDA/jdp

Quest'anno Christine Schraner Burgener prevede che il numero di persone in cerca di asilo sarà di circa 27.000, ma potrebbe arrivare a 40.000 nel "peggiore dei casi". Ciò dipende dall'andamento della guerra e dal suo impatto su altre regioni.

L'anno scorso la Svizzera ha registrato 24.500 richiedenti asilo, il 64% in più rispetto all'anno precedente. Questo dato esclude circa 75.000 rifugiati ucraini, che hanno ricevuto uno status di protezione speciale attraverso un processo di registrazione accelerato. Il numero di ucraini in cerca di protezione si è stabilizzato a circa 500 persone a settimana.

"Ci troviamo di fronte a una situazione straordinaria. Con numeri così alti, a volte raggiungiamo i nostri limiti", ha dichiarato Schraner Burgener in un'intervista rilasciata giovedì ai giornali CH Media. "Finora il sistema di asilo ha superato lo stress test", ma tutti i livelli di governo sono sotto pressione.

L'anno scorso il tasso di rimpatrio dei richiedenti asilo espulsi è stato del 54%, un valore elevato. Questo manda un "chiaro segnale" a chi arriva nel Paese senza essere perseguitato. Se si arriva per motivi economici, è improbabile che si riceva una decisione positiva, ha detto.

A dicembre, l'Italia ha annunciato che avrebbe bloccato il rimpatrio dei richiedenti asilo, mentre lottava per far fronte al gran numero di nuovi migranti che attraversavano il Mediterraneo. La Schraner Burgener ha dichiarato di aver sollecitato le sue controparti italiane a rispettare l'accordo di Dublino, che consente agli altri Paesi di deportare i richiedenti asilo nel Paese firmatario dell'accordo di Dublino in cui sono arrivati.

Ha dichiarato di appoggiare le proposte di controlli rigorosi e di un rapido trattamento delle domande di asilo alle frontiere esterne. Dopodiché, "i rifugiati riconosciuti potrebbero essere distribuiti tra i Paesi Schengen, come fa il governo federale con i Cantoni", ha dichiarato.

Altri sviluppi Altri sviluppi Stress test globale per la libertà di espressione Una pietra miliare della democrazia vacilla. Chi protegge la libertà di espressione?

Articoli menzionati Stress test globale per la libertà di espressione

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative