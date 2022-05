La “Lex Netflix” dovrebbe superare lo scoglio delle urne

Keystone / Gaetan Bally

La nuova legge sul cinema che obbliga i giganti dello streaming a investire in serie e film svizzeri dovrebbe essere accettata in votazione popolare, secondo le prime proiezioni dell’istituto gfs.bern.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2022 - 12:55

Luigi Jorio

Giornalista ticinese residente a Berna, mi occupo di temi scientifici e di società con reportage, articoli, interviste e analisi. Mi interessano le questioni climatiche, energetiche e ambientali, come pure tutto ciò che riguarda la migrazione, l'aiuto allo sviluppo e i diritti umani in generale. Luigi Jorio con agenzia Keystone-ATS

Le piattaforme di video on demand di aziende quali Netflix, Disney, Amazon e HBO saranno verosimilmente obbligate a finanziare la creazione di serie e film svizzeri, così come già fanno le emittenti televisive nazionali.

Le prime proiezioni divulgate dall'istituto demoscopico gfs.bern per la Società svizzera di radiotelevisione indicano che la nuova Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche dovrebbe essere approvata dal 58% dell'elettorato.

Un "sì" convinto giunge da Ginevra: in base ai dati del voto per corrispondenza, la legge è accettata dal 74,4% delle persone votanti. Sempre in base al voto per posta, anche Basilea Città ha approvato la riforma (65,8% di "sì"). Un "sì" dovrebbe uscire dalle urne anche a Zurigo, dove stando alle stime pubblicate dalla cancelleria, la revisione legislativa dovrebbe essere approvata al 53,3%.

Contenuto esterno

Di che cosa si tratta?

Il progetto di revisione della legge sul cinemaLink esterno, soprannominato “Lex Netflix”, prevede di estendere anche ai servizi di streaming l’obbligo di investire il 4% della cifra d’affari realizzata in Svizzera nella creazione cinematografica nazionale.

I giganti dell’intrattenimento audiovisivo online potranno partecipare direttamente alla produzione di serie e film svizzeri oppure versare una tassa sostitutiva a favore della promozione del cinema elvetico. Inoltre, dovranno riservare il 30% del loro catalogo a serie e film prodotti in Europa.

Contenuto esterno

Con la nuova legge, il Governo svizzero intende dare maggior sostegno alla produzione cinematografica nazionale ed eliminare la disparità di trattamento tra i canali televisivi e i servizi online.

Le nuove misure dovrebbero permettere di versare 18 milioni di franchi supplementari all'anno alla produzione cinematografica locale, secondo le stime delle autorità federali. Questo denaro è destinato a film, documentari o serie realizzate da imprese svizzere indipendenti e alle coproduzioni internazionali con partecipazione elvetica.

L'aiuto finanziario attualmente destinato alla creazione audiovisiva indipendente ammonta a circa 105 milioni di franchi all'anno, 39 dei quali provengono dalle autorità pubbliche, 39 dalla Società Svizzera di Radiotelevisione (SSR, di cui fa parte anche SWI swissinfo.ch), 6 da canali televisivi privati e il resto da finanziamenti privati.

Giovani contro la nuova legge

Le sezioni giovanili di tre partiti - Partito liberale radicale (PLR, destra liberale), Unione democratica di centro (UDC, destra sovranista) e Verdi liberali (centro) - si sono schierate contro la modifica di legge e hanno lanciato con successo un referendum.

Chi si oppone al progetto ritiene che la produzione audiovisiva elvetica sia già sufficientemente sovvenzionata e che non abbia bisogno di aiuti supplementari da parte di aziende private. Teme inoltre che il provvedimento possa spingere le piattaforme di streaming ad aumentare i costi degli abbonamenti, che in Svizzera sono già tra i più cari.

Il campo dei “no” critica poi il fatto che la modifica di legge obbliga i servizi di video on demand a proporre il 30% di contenuti di produzione europea. "Una perdita di diversità" che rappresenta un "ripiegamento su sé stessi" e penalizza i piccoli fornitori di servizi, ha affermato la copresidente dei Giovani Verdi liberali Virginie Cavalli.

Nessun rincaro degli abbonamenti

Il Parlamento si è schierato in larga maggioranza a favore del progetto elaborato dal Governo. Una certa divergenza di opinioni ha caratterizzato il PLR mentre il Partito socialista, i Verdi, l'Alleanza del Centro e i Verdi liberali hanno approvato la modifica ritenendo che un'uguaglianza di trattamento tra televisioni nazionali e servizi online sia necessaria.

La maggioranza parlamentare ha sottolineato che le tasse e il dovere di investire esistenti in altri Paesi europei non hanno provocato un incremento del costo degli abbonamenti. Inoltre, obbligare le piattaforme di streaming a iniettare il 4% della cifra d'affari nella produzione elvetica dovrebbe permettere al settore di svilupparsi.

Diversi esponenti politici sono dell'opinione che l'obbligo di diffondere il 30% di produzioni europee garantisca una certa diversità nell'offerta dei servizi online. La quota è anche un requisito dell'UE affinché la Svizzera possa essere integrata nel programma europeo di promozione culturale "Creative Europe".

A favore della modifica di legge si sono schierate persone e associazioni attive nel mondo cinematografico svizzero. Ritengono che le nuove disposizioni vadano a beneficio dell'economia svizzera nel suo insieme: si potranno intraprendere progetti più ambiziosi creando impieghi, moltiplicando le riprese e offrendo in questo modo una vetrina alle imprese locali.

Cosa fanno gli altri Paesi europei?

Circa la metà degli Stati europei ha introdotto l'obbligo per le piattaforme online di investire nella produzione cinematografica locale o europea. La percentuale della cifra d'affari varia da un Paese all'altro: 1% in Portogallo, 2% in Danimarca, 5% in Spagna, 20% in Italia e 26% in Francia.

Alcuni Stati come Germania, Belgio o Croazia prelevano una tassa a favore delle istituzioni che sostengono il cinema. Questa generalmente si aggiunge all'obbligo di investire.

L’UE costringe i servizi online a proporre il 30% di produzioni europee. Certi Paesi hanno introdotto una quota più alta o una sotto-quota per la diffusione di produzioni nazionali. In più, le piattaforme di streaming attive nell'UE sono tenute a mettere in risalto le serie e i film europei.

Altri sviluppi Altri sviluppi Frontex, donazioni di organi e Lex Netflix alle urne il 15 maggio Il popolo svizzero si esprimerà su tre referendum durante le votazioni federali del 15 maggio.

Parole chiave: Cultura

Economia

Politica

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative