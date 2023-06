Si prospetta un terzo "sì" della Svizzera alla legge Covid-19

© Keystone / Peter Klaunzer

Il popolo svizzero, chiamato per la terza volta alle urne per esprimersi sulla legge Covid-19, dovrebbe decidere di rinnovare la fiducia nella gestione della crisi sanitaria da parte del Governo, stando alle prime tendenze di voto.

18 giugno 2023

Lo spettro del coronavirus sta diventando un ricordo sempre più lontano, ma in Svizzera il popolo deciderà molto probabilmente di accettare per la terza volta la legge Covid-19. Buona la prima, buona la seconda e, se i risultati delle prime tendenze di voto fornite dall'istituto gfs.bern saranno confermate, sarà buona anche la terza. Nessuna sorpresa, quindi, rispetto ai sondaggi effettuati a inizio giugno: il 67% di chi vi aveva partecipato diceva che avrebbe votato "sì" questo 18 giugno.

Non solo le cittadine e i cittadini confederati sono stati gli unici (oltre al Lichtenstein) a esprimersi (la prima volta nel 2021 la seconda nel 2021, in entrambi i casi il sì ha ottenuto oltre il 60% delle schede) sulla gestione della crisi sanitaria da parte del Governo, ma continuano a sostenere la politica del Consiglio federale.

Perché la Svizzera vota per la terza volta sulla legge Covid-19

Una chiamata alle urne che sorprende: risale a un anno fa, infatti, la decisione dell'Esecutivo di revocare le ultime misure sanitarie. A dicembre, però, il Parlamento ha deciso di prorogare la legge fino a giugno 2024. Una proroga che non è piaciuta al comitato referendario "Misure no", composto principalmente dalle associazioni Mass-Voll e Amici della Costituzione – movimenti di cittadini e cittadine senza una chiara affiliazione politica che si sono distinti durante la pandemia per la loro opposizione alla politica del Consiglio federale e in particolare al certificato Covid-19 – e che ha raccolto le firme necessarie per lanciare il referendum su cui si è votato oggi.

Se il "sì" sarà confermato anche dai risultati finali, significherà che, come ha fatto sin dallo scoppio della pandemia, il Governo "potrà importare e mettere in commercio nuovi medicamenti anti-COVID-19 benché non ancora omologati in Svizzera" (dall'opuscolo informativo sul voto del 18 giugno). Permette inoltre di continuare a finanziare la ricerca per lo sviluppo di nuovi farmaci in grado di combattere il virus. Un "sì" che prolungherà anche la vita del certificato Covid: "Molti Stati prevedono tuttora la possibilità di tornare a richiederlo per l'ingresso nel Paese. Prorogando la legge potranno essere rilasciati i certificati eventualmente necessari per i viaggi all’estero. È invece improbabile che il certificato venga di nuovo utilizzato all’interno" della Confederazione.

Luce verde anche per l'app SwissCovid (attualmente non operativa), che potrà essere riattivata in caso di necessità.

La proroga prevede inoltre la possibilità per la Confederazione di intervenire per obbligare i datori di lavoro a proteggere maggiormente impiegate e impiegati (ricorrendo al telelavoro oppure offrendo impieghi alternativi) e garantisce, nel caso di una nuova crisi pandemica, l'entrata in Svizzera di lavoratrici e lavoratori frontalieri. Questo anche qualora venissero reintrodotte restrizioni di entrata nella Confederazione.

Nessuna proroga, invece, di numerose misure già decadute alla fine del 2022. Tra queste, i provvedimenti di sostegno economico a imprese culturali, associazioni sportive e grandi eventi, i provvedimenti per i casi di rigore, le indennità per perdita di guadagno, le indennità straordinarie per lavoro ridotto e l’assunzione dei costi dei test da parte della Confederazione.

Un "sì" che alimenterà certamente il malcontento di chi si oppone sin dall'inizio alla Legge Covid-19. Secondo il comitato referendario, infatti, "prorogare la legge COVID è inutile e dannoso", come si legge nell'opuscolo. Inutile anche il certificato, scrivono: "Nell’ultima votazione sulla legge COVID i cittadini sono stati ingannati a questo riguardo: al telegiornale della SRF del 27 ottobre 2021 il consigliere federale Alain Berset aveva infatti dichiarato che con il certificato si poteva dimostrare di non essere contagiosi. In realtà i vaccinati possono tuttavia trasmettere il virus quanto i non vaccinati".

Secondo i contrari, un "no" alle urne avrebbe permesso un ritorno alla democrazia diretta: "Grazie alla proroga della legge, il Consiglio federale conserva poteri incompatibili con una democrazia. Mentre le leggi COVID vengono abrogate praticamente ovunque nel mondo, la Svizzera mantiene in vigore la sua, continuando così a mettere in pericolo il tessuto democratico del Paese".

