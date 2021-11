Il certificato Covid si avvia verso la conferma alle urne

Keystone / Laurent Gillieron

La modifica della legge Covid-19, che ha creato anche le basi legali per il certificato Covid, dovrebbe superare la prova delle urne. Il 63% delle elettrici e degli elettori si dice favorevole alla legge, stando alle prime proiezioni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 novembre 2021 - 12:30

Le misure anti-Covid, vivacemente contestate nelle piazze elvetiche, sembrano incontrare ancora il favore della maggioranza dell’elettorato svizzero. Secondo le prime proiezioni dell'istituto demoscopico gfs.bern, il 63% delle elettrici e degli elettori voterà favorevolmente alla modifica della legge Covid-19Link esterno.

Un primo dato che non sorprende. Anche l'ultimo sondaggioLink esterno effettuato dall’istituto gfs.bern per conto della SSR a dieci giorni dallo scrutinio aveva rilevato che l’adesione alla modifica Link esternodi legge approvata a marzo restava stabile al 61%, con un vantaggio di 23 punti percentuali rispetto al campo del “no”. Ora si tratta di stabilirne le proporzioni.

A essere sotto scrutinio, non c’è soltanto il certificato Covid, ma anche l’estensione degli aiuti finanziari e del tracciamento dei contatti.

L'esito del sondaggio era meno netto nella Quinta Svizzera, dove il testa a testa tra chi sostiene e chi si oppone alla legge risultava molto serrato, con 49% di “sì” contro 49% di “no”.

Il sondaggio aveva anche evidenziato che su questo tema la polarizzazione della società è sempre più marcata. Mentre nell’estrema destra e nella frangia di coloro che non si sono vaccinati e nutrono diffidenza verso il governo il parere contrario alla legge si consolida, a sinistra e nel centro-destra il sostegno alla modifica si è accentuato.

La legge Covid-19 aveva già superato un primo referendum e il 13 giugno era stata approvata dal 60,2% dell'elettorato e respinta solo in qualche Cantone della Svizzera centrale e orientale, baluardo della “resistenza” contro le misure introdotte dal governo per combattere la pandemia.

Il referendum in breve

Il referendum ha come oggetto di voto la modifica della legge Covid-19 del 19 marzo 2021. Con questa modifica, il Parlamento ha istituto le basi legali per il certificato Covid, successivamente introdotto a settembre 2021, per permettere alle persone vaccinate, guarite o in possesso di test negativo di accedere all'interno di ristoranti, palestre, cinema, teatri e alle grandi manifestazioni culturali e sportive, altrimenti inaccessibili. Il referendum prende anche di mira l'estensione di alcuni aiuti finanziari e il tracciamento dei contatti, che definisce “sorveglianza di massa”.

Il progetto non riguarda tuttavia né la vaccinazione, né le altre misure sanitarie introdotte dal Consiglio federale. L'obbligo di indossare la mascherina o la chiusura delle attività, che si fondano sulla legge sulle epidemie approvata dal popolo nel 2013, potranno sempre essere estese o reintrodotte se la situazione epidemiologica lo esige.

Chi si oppone alla modifica di legge considera le nuove misure estreme e inutili, oltre che divisive, discriminatorie e lesive della libertà personale. Il campo del “no” definisce l’introduzione del certificato come un obbligo vaccinale indiretto e ritiene che la nuova legge estenda ulteriormente i poteri del governo.

Il campo del “sì”, invece, difende la necessità di gestire meglio la crisi sanitaria e la possibilità per milioni di persone di un ritorno alla normalità. Chi sostiene il testo afferma che gli adeguamenti della legge mirano a proteggere meglio le persone e le imprese, oltre che a sostenere economicamente una parte più importante della società, come i lavoratori indipendenti, gli operatori culturali, gli organizzatori di eventi, i club sportivi e le istituzioni per la custodia dei bambini.

Infine, la modifica di legge consente alle aziende di continuare a beneficiare di un sostegno supplementare qualora dovessero ricorrere alla disoccupazione parziale.

Se il “no” dovesse avere la meglio, non si potranno più rilasciare certificati dopo il 19 marzo 2022. Tuttavia, i certificati già in vigore continueranno a essere validi fino alla loro data di scadenza, cioè un anno dopo la data di emissione.

