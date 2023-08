Oggi in Svizzera

Non ci si può fidare più neanche dell'insalata. © Keystone / Gaetan Bally

Tracce di pneumatici nell'insalata. Un'inchiesta del settimanale K-Tipp è stata ripresa dalla maggioranza dei media svizzeri e in ogni lingua nazionale. Persino campioni di verdura biologica sono risultati contaminati.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 agosto 2023 - 17:02

Serena Tinari

La pietanza fresca ed estiva per eccellenza è in questi giorni guardata con sospetto da migliaia di persone in Svizzera. Un'inchiesta pubblicata da K-Tipp, giornale dedicato ai diritti di consumatori e consumatrici e pubblicato in lingua tedesca, ha fatto probabilmente passare a molte persone la voglia di consumarne. Il settimanale ha portato a testare in un laboratorio d'analisi campioni di insalata acquistata in diversi supermercati e negozi svizzeri. I risultati sono sconfortanti.

12 su 15 campioni contenevano residui di particolato rilasciato da pneumatici. La quantità maggiore è stata misurata in tre prodotti italiani: gli spinaci venduti da Migros con il marchio Demeter che molte persone acquistano per evitare residui di pesticidi, la rucola targata Naturaplan Coop e un'insalata venduta da Denner. Ma non è andata molto meglio a prodotti svizzeri come il soncino biologico di Lidl.

Secondo il centro di competenza elvetico Ecotox, solo nella Confederazione ogni anno finirebbero nell'ambiente 10'000 tonnellate di particolato rilasciato da pneumatici. I potenziali rischi per la salute non sono chiari, nonostante tutte le sostanze identificate siano considerate tossiche.