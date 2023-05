Pandemia: Fino a due terzi degli articoli di cronaca si sono concentrati su Covid

Leggere un giornale in una biblioteca di Basilea nel novembre 2020 © Keystone / Gaetan Bally

Quasi la metà degli articoli pubblicati dai media svizzeri durante i primi 18 mesi della pandemia di Covid-19 era incentrata sul virus. Nelle prime settimane la percentuale ha raggiunto il 65% per la Svizzera francese.

I ricercatori delle università di Lucerna e Berna hanno esaminato tutti gli articoli pubblicati sui giornali della Svizzera tedesca e francese tra l'inizio del 2020 e la metà del 2021.

In totale, si tratta di 1.171.114 articoli, secondo quanto dichiarato mercoledì dall'Università di Lucerna. Di questi, il 45,5% ha discusso almeno un aspetto di Covid, secondo un documento recentemente pubblicatoLink esterno sull'International Journal of Public Health.

Nelle prime settimane di blocco, la percentuale di copertura legata a Covid ha raggiunto il 60% nella Svizzera tedesca e il 65% nella Svizzera francese. "L'attenzione dei media per la pandemia si evolve in gran parte in parallelo alla situazione epidemiologica generale", ha spiegato il primo autore dello studio, Alexander Ort, dell'Università di Lucerna.

Tuttavia, questa elevata copertura ha comportato una sfida particolare per i media, scrivono gli autori. "Da un lato, attraverso la diffusione costante e capillare di informazioni relative al Covid, i media hanno soddisfatto il loro ruolo sistemico di agenti di comunicazione di massa; hanno soddisfatto l'elevato bisogno di informazioni del pubblico e hanno permesso lo scambio tra i sistemi sociali", hanno affermato.

"D'altra parte, questa maggiore copertura doveva essere controbilanciata da altre informazioni socialmente rilevanti. Altrimenti, le notizie non legate alla pandemia rischiano di essere messe da parte".

Pochi motivi di critica

L'analisi ha mostrato che la copertura di Covid è avvenuta in tutti i reparti. "I giornalisti sono stati all'altezza della sfida di gestire il carattere multisistemico di un evento di portata nazionale e globale", si legge.

Un'altra constatazione è stata la "solida" corrispondenza tra argomenti e attori. "Sono stati consultati esperti di economia per i temi economici, epidemiologi per i temi epidemici", ha spiegato Ort.

"A differenza di precedenti ricercheLink esterno negli Stati Uniti, ci sono poche basi empiriche per le critiche che accusano i media di fornire piattaforme alle voci sbagliate", ha concluso lo studio.

