Votazioni del 29 novembre: come hanno votato gli svizzeri all’estero

Il materiale di voto per la votazione del 29 novembre 2020. © Keystone / Christian Beutler

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 novembre 2020 - 14:28

Pauline Turuban La mia specialità è raccontare storie, interpretare quello che succede in Svizzera e nel mondo a partire da dati e statistiche. Espatriata in Svizzera da diversi anni, sono stata giornalista multimediale presso la Radiotelevisione della Svizzera francese (RTS). Altre informazioni sull’autore / autrice | Redazione di lingua francese

Altra lingua: 1 Français (fr) Votations du 29 novembre: Comment les Suisses de l'étranger ont voté

La diaspora svizzera si è dimostrata più favorevole alla responsabilità delle multinazionali e alle restrizioni sul finanziamento dell'industria degli armamenti che l’insieme della Svizzera nella votazione di domenica. Tuttavia, la partecipazione è rimasta limitata.

Domenica, l'iniziativa "Imprese responsabili" ha dovuto inchinarsi alla doppia maggioranza (popolo e Cantoni) necessaria per vincere: nonostante il 50,7% dei voti a favore, il testo, che doveva rendere le multinazionali svizzere responsabili delle violazioni dei diritti umani e dell'ambiente all'estero, è stato respinto nella maggioranza dei Cantoni.

Come spesso accade, su questo tema il comportamento di voto degli espatriati è diverso da quello degli altri cittadini svizzeri. Nei distretti degli Svizzeri all'estero (l'Ufs ha una statistica separata solo per 12 di essi), il "sì" ha ottenuto una maggioranza di quasi il 59%.

Contenuto esterno

Alla fine, solo i Cantoni di Berna, Zurigo, Basilea Città, Vaud, Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, Ticino e Giura hanno approvato il testo, mentre 14,5 Cantoni si sono opposti (in Svizzera ci sono sei semicantoni). In diversi Cantoni, tuttavia, vi è una netta discrepanza tra il voto degli svizzeri all'estero e il risultato complessivo.

Nell'Appenzello Interno, ad esempio, il 65% degli elettori ha respinto l'iniziativa, ma più del 60% degli espatriati l'ha sostenuta. Un altro esempio è quello del Vallese, dove più del 55% degli elettori ha detto "no", mentre quasi il 59% dei vallesani residenti all'estero ha votato "sì".

Contenuto esterno

La maggioranza degli espatriati a favore dell'iniziativa sul commercio di guerra

Anche l'iniziativa "Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico" non è riuscita ad andare a buon fine domenica, respinta dal 57,4% degli elettori e dalla maggioranza dei Cantoni. Solo Ginevra, Neuchâtel, Giura e Basilea Città hanno sostenuto il testo.

Altri sviluppi Les Suisses ne veulent pas serrer la bride aux producteurs de matériel de guerre Questo contenuto è stato pubblicato il 29 nov 2020 Les producteurs de matériel de guerre ne verront pas leur source de financement s'amenuiser.

L’initiative «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre» n’a pas non plus passé la rampe dimanche, refusée par 57,4% des votants et la majorité des cantons. Seuls Genève, Neuchâtel, le Jura et Bâle-Ville ont soutenu le texte.

Contenuto esterno

Même s’il existe des exceptions, la diaspora helvétique tend à voter plus à gauche, de manière plus écologique et aussi plus progressiste sur les sujets de société que le reste de la Suisse, ce qui pourrait contribuer à expliquer le soutien plus fort aux deux objets.

Mais d’autres tendances sont aussi à l’œuvre dans le comportement de vote des Suisses de l’étranger. Une grande partie des expatriés vivent à l’étranger pour des raisons économiques et sont aussi en général favorables à un système économique libéral. Par ailleurs, beaucoup de Suisses de l’étranger, peu concernés par les campagnes qui se jouent dans le pays, s’en remettent davantage aux recommandations de vote du Conseil fédéral. En l’occurrence, le gouvernement recommandait le «non» aux deux objets.

Participation modeste

Dans ces 12 districts de Suisses de l’étranger, un peu plus de 32'900 bulletins ont été rentrés sur 134'448 inscrits, ce qui correspond à une participation de 24,5%. C’est l’un des taux de participation les plus faibles enregistrés pour les Suisses de l’étranger sur les quatre dernières années. Au niveau national, la participation s’est élevée à 47%.

Contenuto esterno