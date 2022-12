Jamila e Jana raccolgono dati ambientali come la profondità e l'umidità del terreno in un tipico sito di tundra. Mb

Lena Bakker, Sigrid Trier Kjaer e Jana Rüthers

Eravamo spesso incerte su cosa stessimo cercando mentre attraversavamo i siti di ricerca. Molte piante erano molto giovani o molto più piccole di quanto descritto nei manuali per l'identificazione che avevamo con noi. Un terreno poco sviluppato e la carenza di sostanze nutritive sono solo due delle ragioni per cui queste piante sono spesso così striminzite. Anche le dure condizioni ambientali come le basse temperature, il permafrost e le estati brevi svolgono un ruolo importante. Inoltre, le forme differivano qualche volta, il che ha reso molto più difficile per noi l'identificazione diretta di alcune specie. In certi casi, abbiamo portato degli esemplari all'ostello o sulla nave per osservarli più in dettaglio la sera.

Due megabyte era il limite di dati che i nostri blogger potevano inviare quotidianamente dall'Antartide durante la loro spedizione di ricerca sulle microplastiche. La trasmissione di dati è limitata anche per altre tre dottorande che trascorrono l'estate a studiare l'inverdimento dell'Artico sulle isole Svalbard, in Norvegia. Si tratta di un fenomeno causato dal riscaldamento globale e legato alla chimica, allo spessore e all'età del suolo.

Li guardavamo attraverso una lente e discutevamo insieme. Quando non riuscivamo a identificarli, li essiccavamo per portarceli a casa. La nostra collaboratrice norvegese esperta di flora delle Svalbard, Kristine Bakke Westergaard, si è fatta carico dei "casi difficili" per confrontarli con altre specie che aveva raccolto in precedenza.

La nostra collega esperta di flora Kristine è molto felice di aver trovato un importante tipo di erba da zona umida, l'Arctophila fulva che ora prepara per l'essicazione nella pressa.

Jena al lavoro sulla cima della scogliera "Templet", frequentata da molti volatili. Sta documentando la vegetazione e il suolo, ricco di sostanze nutritive. Dobbiamo indossare dei caschi per proteggerci dalle rocce che potrebbero cadere dalla parete vicina.

Nei nostri siti di ricerca più vicini agli insediamenti umani di Barentsburg e Pyramiden, il processo di identificazione era più semplice, il che non era necessariamente positivo. Conoscevamo alcune specie perché le avevamo già viste a casa, come l'achillea millefoglie, la barbarea, il ranuncolo comune e la Veronica longifolia. Crescevano e si diffondevano notevolmente.

Un esemplare della non nativa Barbarea vulgaris in uno dei nostri siti presso l'insediamento russo di Barentsburg. Sfortunatamente, i semi non erano maturi né in luglio, né in agosto e alcune piante erano ancora in fiore.

Barbarea vulgaris in fiore vicino a Barentsburg, dove il terreno importato nei decenni precedenti ha creato buone condizioni per la crescita di questa specie.

Siamo state scioccate nel vedere come gli ecosistemi nelle Svalbard sono già stati modificati e con quanta efficacia le nuove specie introdotte ostacolano la crescita delle piante native o addirittura le rimpiazzano completamente. Le specie introdotte beneficiano del suolo ricco di sostanze nutritive importato tempo fa dai minatori russi e approfittano anche dei nutrienti addizionali provenienti dalle ex fattorie o dalle aree recintate dove attualmente vengono tenuti i cani da slitta (specialmente husky per le escursioni turistiche).

Una Saxifraga cespitosa nella tundra a metà luglio. I semi non erano maturi e abbiamo dovuto raccoglierli durante la seconda spedizione a metà agosto.

Le misurazioni, in questo caso della Saxifraga cespitosa, erano spesso complicate. Sono specie che alle Svalbard raggiungono solo pochi centimetri.

L'acetosa di montagna (Oxyria digyna) nella tundra cresce poco. Quando sono presenti più sostanze nutritive ne approfitta e diventa molto più alta.

Il riscaldamento globale facilita ulteriormente la diffusione di queste specie. È una delle ragioni per cui intendiamo realizzare un esperimento in serra a Zurigo. Vogliamo coltivare diverse specie di pianta in differenti tipi di terreno, con livelli variabili di sostanze nutritive e di temperatura. Mescoleremo le specie della tundra della Svalbard con le specie native e con quelle non native come quelle trovate vicine agli insediamenti. Il nostro scopo è capire come rispondono a trattamenti diversi e come l'ecosistema delle Svalbard potrebbe cambiare mentre il clima si riscalda, quali specie ne potrebbero beneficiare e quali invece sarebbero a rischio.

Per questo esperimento, Hana e Simone sono tornati alle Svalbard a fine agosto per raccogliere semi e giovani piante. Abbiamo capito molto presto che è difficile trovare abbastanza semi delle specie che volevamo studiare. Alcune avevano già smesso di produrne, oppure non avevano neanche iniziato. In altri casi non abbiamo semplicemente trovato abbastanza esemplari.

Inoltre, il tempo è cambiato notevolmente nelle due o tre settimane intercorse tra la prima spedizione e la raccolta dei semi. Le temperature sono crollate, pioveva di più e la prima neve era già visibile in cima alle montagne. Per fortuna, lavoravamo soprattutto vicino alla cittadina di Longyearbyen, e siamo potute andare spesso a pranzo nel nostro locale preferito, il "Fruene". Il tè caldo e il cibo delizioso ci hanno più volte riscaldate e ricaricate per la seguente caccia ai semi.

