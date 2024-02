Ritorno in patria per la scuola reclute per 48 residenti all’estero

Keystone / Marcel Bieri

La maggior parte di loro è esente dal servizio militare, eppure ogni anno giovani provenienti da tutto il mondo frequentano volontariamente la scuola reclute dell'esercito svizzero.

3 minuti

Lunedì 11’871 uomini e 255 donne hanno iniziato la scuole reclute (SR) dell’esercito svizzero. Sono attesi anche 2’587 quadri dell’esercito. Secondo le forze armate elvetiche, la percentuale di donne è di poco inferiore al 3%.

Ogni anno, tra le reclute ci sono anche giovani svizzeri che vivono all’estero. Quest’anno, 48 di loro sono rimpatriati per seguire la SR. Questo nonostante siano dispensati dal reclutamento e dal servizio militare obbligatorio in tempo di pace finché vivono all’estero.

Le spese di viaggio dall’estero sono coperte

La procedura di arruolamento è speciale per le cittadine e i cittadini svizzeri residenti all’estero. I e le giovani che vivono all’estero vengono solitamente convocati per il reclutamento da una a quattro settimane prima dell’inizio della SR.

Le spese di viaggio dall’estero sono coperte dallo Stato, a seconda delle condizioni finanziarie. “L’amministrazione federale rimborsa le spese di viaggio – generalmente per il reclutamento e per il ritorno all’estero dopo la scuola reclute”, ha dichiarato tre anni fa a SWI swissinfo.ch il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

“Ho sempre saputo che un giorno avrei voluto fare il militare in Svizzera”, raccontava Gregory Boast. Nel 2021, l’allora 19enne cittadino svizzero-sudafricano ha completato il servizio militare in Svizzera. Il giovane è cresciuto a Johannesburg.

>>>Qui il ritratto di Gregory Boast:

Altri sviluppi

Altri sviluppi In Svizzera per la scuola reclute Questo contenuto è stato pubblicato al Decine di giovani svizzeri all’estero ogni anno si arruolano nell’esercito elvetico. Da cosa sono motivati? Di più In Svizzera per la scuola reclute

Dopo l’iscrizione all’università, la chiamata al servizio militare

Quando gli svizzeri all’estero rientrano in patria in giovane età per studiare, come Boast, al momento dell’iscrizione all’università ricevono automaticamente una chiamata per il servizio militare o civile. Il servizio militare gli è piaciuto così tanto che, dopo la scuola reclute, ha continuato a frequentare la scuola sottufficiali.

Secondo l’esercito, l’addestramento fornito durante la SR è orientato alla difesa contro un attacco militare. Tuttavia – ad esempio per i paramedici e per la guida di veicoli – è utile anche nella vita civile, affermano le forze armate. Inoltre, alcuni corsi di formazione, soprattutto per sottufficiali, sottufficiali superiori e ufficiali, possono essere riconosciuti per il sistema di punti di credito ECTS.

La ministra della Difesa Viola Amherd è intenzionata ad aumentare la percentuale di donne nell’esercito. Si è posta l’obiettivo di avere circa il 10% di donne nelle forze armate entro il 2030. La percentuale attuale è di circa l’1%.