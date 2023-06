Roger Federer: "È stato un sogno sciare con i miei figli"

Roger Federer firma autografi all'inaugurazione della "Roger Federer Allee" a Bienne nel 2016. © Keystone / Peter Schneider

Il tennista basilese ha parlato ad Halle, in Germania, della sua nuova vita dopo il ritiro e del 23esimo titolo del Grande Slam di Novak Djokovic.

Roger Federer si era allontanato dal mondo del tennis dopo il suo addio a questo sport, alla Laver Cup, lo scorso settembre. Ora il "Maestro" ha fatto la sua prima apparizione nel circuito tennistico in occasione del torneo su erba di Halle, in Germania. In Westfalia, il dieci volte vincitore del torneo è stato accolto come ospite d'onore. Durante un breve incontro con i media, il 41enne nato a Basilea ha parlato, tra le altre cose, della sua "vita da pensionato".

Da quando si è ritirato, Federer non si è mai annoiato. Che si tratti di Formula 1 a Miami, di giocare a basket con i New York Knicks, di partecipare al Met Gala, di andare a Disneyland con la moglie Mirka e i quattro figli o di sciare per la prima volta dopo 15 anni, il 20 volte vincitore del Grande Slam si gode appieno la pensione.

Ma uno dei momenti più belli per Federer è stato chiaramente lo sci: "L'ultima volta che sono stato sugli sci è stato nel 2008. Poi sono nati i miei bambini e non mi hanno mai visto sciare. Quindi per me è stato un sogno che si è avverato andare sulle piste con loro", ha affermato il basilese.

Chi è il più grande di sempre? "Difficile rispondere"

Il fatto che il suo precedente record di 20 titoli del Grande Slam sia stato superato da Novak Djokovic non infastidisce affatto Federer. "Quello che ha fatto è ovviamente assolutamente gigantesco", ha detto a proposito del 23esimo titolo Major che il serbo si è recentemente aggiudicato a Parigi. Federer ha poi aggiunto: "È un grande momento per essere un fan del tennis, ma anche per essere un giocatore".

Alla domanda se Djokovic sia ora il più grande tennista della storia, Federer si è dimostrato cauto. "Rispondere è difficile. Con un amico abbiamo discusso di cosa fosse più difficile: vincere Wimbledon a 17 anni come Boris Becker o gli Open di Francia a 36 anni come Novak? Non lo so".

