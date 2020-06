Un prodotto svizzero fa il giro del mondo

Design elegante: sacchetti per il "mal di viaggio" di Alitalia e Air Afrique Eliane Häfliger

È un compagno di viaggio poco amato, il sacchetto per il vomito. L'azienda leader mondiale nella sua produzione è la svizzera Elag, con sede nel canton Berna. Un libro presenta i modelli più belli.

Ester Unterfinger Formatasi alla Scuola svizzera di giornalismo MAZ di Lucerna, lavora ora nella redazione fotografica. Dal 2000 è stata redattrice d'immagini per diversi media e come freelance. Dal 2014 per swissinfo.ch. Mostrare di più Sara Aurelia Eggel (immagini)

Fredy Thürig, collezionista svizzero di sacchetti per il vomito, ne possiede circa 2000 esemplari. La sua collezione è ora celebrata da una pubblicazione dal titolo "Für Reisekranke" (Per chi soffre di nausea da viaggio). Le pagine del libro ripercorrono 45 anni di storia della grafica e dell'aviazione, con immagini a colori di sacchetti provenienti da tutto il mondo, dalle American Airlines a Air Nepal.

La grafica di alcuni sacchetti è funzionale, altri permettono ai passeggeri di sfuggire alla noia, distraendosi con un gioco di strategia. Negli anni Ottanta andavano per la maggiore i sacchetti a doppio uso: se non erano usati per necessità più spiacevoli, potevano servire a spedire in laboratorio le foto delle vacanze.

Le compagnie low cost dal canto loro tendevano a incoraggiare i loro clienti, con commenti come "Andrà tutto bene" o "Grazie per le vostre critiche".

Quel che entra a volte deve anche uscire

Gli autori del libro hanno accompagnato i sacchetti con la rispettiva offerta gastronomica della compagnia aerea. Su tratte brevi bastano degli spuntini: "Biscotti al burro con succo d'arancia", mentre le tratte più lunghe in business class propongono "un raffinato menu di quattro portate con il vino adatto".



Condor, Germania, 2012. Francoforte (FRA) → Tenerife (TFS) Pasta, insalata di patate, panpepato, succo di pomodoro Eliane Häfliger

Aero Mexico, Messico, 1987. L'Avana (HAV) → Città del Messico (MEX) Patatine, sandwich con prosciutto e formaggio, biscotti, succo di mela ElianeHaefliger

Air Lyon, Francia, 1999. Réunion (RUN) → Parigi (CDG) Formaggi assortiti, panino di pane integrale con burro, arrosto di manzo in salsa provenzale con olive e tagliatelle tricolori, insalata di carote, yogurt ai lamponi, acqua minerale, vino bianco Eliane Häfliger

Maersk Air, Danimarca, 1998. Copenaghen (CPH) → Glasgow (GLA) Insaccato scozzese (haggis) con piselli e patate fritte, budino, coca-cola ElianeHaefliger

Sacchetto standard russo. Omsk (OMS) → Mosca (DME) Pesce con patate al forno e piselli, fette di cetriolo con prezzemolo, panino con burro, torta al cioccolato con scaglie di cocco, succo di mela, tè Eliane Häfliger

Saudi Arabian Airlines, 1997. Manila (MNL) → (RHU) Taboulé, code di gambero, cernia con salsa di pomodoro, riso arabo, verdura, gelato alla vaniglia, acqua minerale Eliane Häfliger

Japan Airlines, 1983. Tokyo (NRT) → San Diego (SAN) Pollo, insalata di pasta, tagliatelle fredde, zuppa di miso, coca-cola, tè verde Eliane Häfliger

Air Afrique (vari stati africani), anni 1990. Tripoli (MJI) → Dakar (DSS) Pesce con patate, lattuga, coca-cola dietetica ElianeHaefliger

Alitalia, Italia, 1990. Laurel County (LOZ) → Milano (MXP) Crespella con funghi fritti, pancetta affumicata e uovo, frutta fresca, panino con marmellata di albicocche, succo d'arancia, caffè Eliane Häfliger

Air China, 1995. Pechino (PEK) → Shanghai (SHA) Insalata di sedano, pesce arrosto con riso, verdura di stagione, fettine di frutta, torta cinese, vino bianco, acqua minerale Eliane Häfliger

Air Nepal, 2005. Dubai (DXB) → Kathmandu (KTM) Dal bhat (lenticchie con riso), chutney piccante, mango lassi, tè ElianeHaefliger

Balair, Svizzera, 1997. Catania (CTA) → Zurigo (ZRH) Insalata di salsiccia con uovo, mais e pomodori, millefeuilles, acqua minerale, caffè ElianeHaefliger

Air India, 2000. Deli (DEL) → Kuala Lampur (KUL) Arachidi salate, pollo al curry, riso e daal nero, insalata di ceci, budino di pane (shahi tukda), succo di mela ElianeHaefliger

British Airways, 1989. Budapest (BUD) → Bruxelles (BRU) Zuppa di carote e zenzero, salmone affumicato, caviale di verdure, couscous con pinoli, gelato, champagne Laurent Perrier Grand Siècle, tè earl grey Eliane Häfliger

I sacchetti per il vomito dell'azienda svizzera con design individuale sono stati utilizzati da oltre 100 compagnie aeree. La scelta di produrre i sacchetti è quindi stata vincente. La Elag fu fondata nel 1956 da Robert Elsässer, che investì in nuove varietà di carta e in nuove tecniche di piegatura e incollatura, che permisero di realizzare sacchetti particolarmente resistenti.

I sacchetti flessibili erano un'ottima alternativa ai barattoli di latta o alle scatole di cartone usate in precedenza. Necessitano di meno posto, sono più leggeri, la loro produzione richiede meno energia e causano meno rifiuti.

La Elag lanciò il suo sacchetto nel 1974, scegliendo il formato 125x80x237mm, che divenne uno standard internazionale e che caratterizza ancora oggi il mercato degli "airsickness bags". Ogni anno vengono messi in circolazione 75'000 milioni di sacchetti.