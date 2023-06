Sanzioni alla Russia: La Svizzera entra nella lista dei "partner" dell'UE

Un soldato dell'esercito russo spara un sistema missilistico anticarro verso una posizione ucraina in una località non rivelata. Russian Defense Ministry Press Service

L'Unione Europea considera formalmente la Svizzera un Paese partner nell'attuazione delle sanzioni contro la Russia per la sua guerra contro l'Ucraina.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2023

Questo è stato considerato un gradito segno di apprezzamento da parte di Berna, soprattutto dopo le critiche degli lentezza nel congelare i beni russi.

"La Svizzera è stata aggiunta dall'UE alla lista dei Paesi partner per le sanzioni contro la Russia", ha scritto venerdì il portavoce del governo svizzero André Simonazzi su Twitter Link esterno. "Il Consiglio federale accoglie con favore questa decisione come un ulteriore segno dell'eccellente cooperazione in questo settore".

La nazione alpina è stata formalmente aggiunta il 23 giugno all'elenco dei Paesi che stabiliscono misure di controllo delle esportazioni in gran parte equivalenti a quelle adottate dall'UE.

Bruxelles aveva contattato Berna proponendole di discutere la sua inclusione nell'elenco dei Paesi partner. Il Consiglio federale ha accettato dopo aver discusso la questione il 24 maggio.

Molti oligarchi russi hanno case o beni in Svizzera, che ha una lunga storia di segretezza finanziaria ed è anche un importante hub per il commercio globale di materie prime.

Ma la guerra in Ucraina ha messo in luce le lacune della legislazione svizzera che complicano gli sforzi per trovare e congelare i beni di individui o entità russe sanzionate dall'Occidente.

La Svizzera, ad esempio, non dispone di un registro pubblico centralizzato della proprietà effettiva, che gli esperti di antiriciclaggio considerano uno strumento essenziale per svelare le strutture societarie che possono essere sfruttate per riciclare i proventi della corruzione, nascondere i conflitti di interesse e prevenire l'elusione delle sanzioni.

