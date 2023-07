Sciopero dei lavoratori dell'aeroporto di Ginevra

L'anno scorso, quasi 18 milioni di passeggeri sono transitati dall'aeroporto di Ginevra. © Keystone / Martial Trezzini

Circa 1.000 lavoratori dell'aeroporto di Ginevra hanno votato per un'azione di sciopero venerdì, con conseguenti interruzioni dei voli.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2023

swissinfo.ch/mga

Il sindacato VPOD ha dichiarato che l'azione sindacale è in risposta alla nuova struttura salariale annunciata dalla direzione.

Giovedì circa 250 lavoratori aeroportuali hanno inscenato una protesta davanti al secondo aeroporto più trafficato della Svizzera.

Lo sciopero di venerdì, che sarà limitato alle ore 4:00-10:00, coinvolgerà principalmente il personale di sicurezza e gli addetti al controllo dei passaporti. L'aeroporto ha dichiarato di deplorare l'azione che comporterà inevitabilmente dei disagi.

Il VPOD ha dichiarato che i membri si riuniranno per decidere ulteriori azioni sindacali se le loro richieste non saranno soddisfatte.

All'inizio del mese Swiss International Air Lines ha messo in guardia da scioperi "senza precedenti" in altri Paesi, come la Germania e l'Italia.

Lo scorso anno l'aeroporto di Ginevra ha gestito quasi 18 milioni di passeggeri e 186.000 movimenti di volo.





Altri sviluppi Altri sviluppi Perché la Svizzera ha bisogno di manodopera straniera Come molti altri Paesi sviluppati, la Svizzera è confrontata con un'importante penuria di personale in molti settori.

Articoli menzionati Perché la Svizzera ha bisogno di manodopera straniera

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative