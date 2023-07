Sciopero del trasporto aereo in Germania: voli cancellati

SWISS cancella una serie di voli tra la Svizzera e alcune città tedesche Keystone / Caroline Brehman

Swiss International Air Lines sta cancellando una serie di voli tra la Svizzera e alcune città tedesche. I voli interessati sono soprattutto quelli tra Monaco e Francoforte, mentre la compagnia aerea sta valutando l'impatto degli scioperi in altre città. Anche il traffico stradale e ferroviario ne risentirà.

SWISS sta cancellando tutti i voli tra la Svizzera e Monaco di Baviera domenica e lunedì, nonché tutti i voli da e per Francoforte lunedì, a causa degli scioperi del personale dei trasporti in Germania.

I voli per Berlino non sono interessati dallo sciopero e proseguiranno come previsto, ha dichiarato Michael Stief, portavoce della compagnia aerea per i media.

I voli dalla Svizzera verso Dresda, Dusseldorf, Hannover, Amburgo, Norimberga e Stoccarda sono ancora in fase di valutazione, ha dichiarato all'agenzia di stampa Keystone-SDA.

Swiss ha dichiarato che contatterà tutti i passeggeri che hanno fornito un numero di telefono o un indirizzo e-mail nella loro prenotazione. I passeggeri che hanno prenotato i voli tramite un'agenzia di viaggio sono pregati di contattare direttamente l'agenzia di viaggio per ulteriori informazioni.

I sindacati tedeschi chiedono un aumento salariale del 10,5%, o un aumento minimo di 500 euro (497 franchi svizzeri o 543 dollari) al mese, in modo che i lavoratori con i redditi più bassi possano trarre i maggiori benefici.

I sindacati hanno invitato gli iscritti a tutte le aree del settore dei trasporti a scioperare a livello nazionale lunedì. Oltre alle cancellazioni dei voli, sono interessati anche i trasporti ferroviari, le vie d'acqua, i porti e le istituzioni autostradali. In alcune località gli scioperi inizieranno già domenica.

Giovedì il portavoce delle ferrovie tedesche, Deutsche Bahn AG, ha annunciato che lunedì si fermerà completamente il trasporto ferroviario a lunga percorrenza e che nel traffico regionale "non circoleranno treni per la maggior parte", ha dichiarato la Deutsche Bahn AG.

Le Ferrovie Federali Svizzere stanno sostituendo numerosi treni transfrontalieri a causa dello sciopero ferroviario in Germania, ma solo all'interno della Svizzera. Le cancellazioni potrebbero iniziare già domenica e durare fino a martedì, ha dichiarato giovedì un portavoce delle Ferrovie Federali Svizzere. Si consiglia di non viaggiare in treno verso la Germania durante questo periodo.

