Sempre più informatici indiani in Svizzera

Cinque anni fa, 550 esperti provenienti dal subcontinente avevano ottenuto un'autorizzazione di lavoro a tempo limitato; nel 2007, questo tipo di permesso è stato concesso a 1'400 cittadini indiani, una quota che dovrebbe restare tale anche quest'anno, stando alle stime dell'Ufm. La maggior parte di loro si sposta in Svizzera soprattutto per progetti di corta durata, quando l'attività rende necessario più personale in tempi brevi: in India, gli specialisti possono infatti essere reclutati molto rapidamente. I responsabili elvetici sottolineano tuttavia che questa manodopera qualificata non costituisce una concorrenza per quella indigena. «Gli indiani mantengono il settore in vita. È una strategia necessaria, dal momento che nella Confederazione manca il ricambio generazionale», ha dichiarato all'Agenzia telegrafica svizzera Stefan Arn, presidente di ICTswitzerland, organizzazione mantello delle aziende attive nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sempre più informatici indiani in Svizzera 02 gennaio 2009 - 17:54 L'industria e i servizi elvetici ricorrono sempre più spesso a manodopera qualificata indiana nel settore dell'informatica: è quanto risulta dalle cifre dell'Ufficio federale della migrazione. Cinque anni fa, 550 esperti provenienti dal subcontinente avevano ottenuto un'autorizzazione di lavoro a tempo limitato; nel 2007, questo tipo di permesso è stato concesso a 1'400 cittadini indiani, una quota che dovrebbe restare tale anche quest'anno, stando alle stime dell'Ufm. La maggior parte di loro si sposta in Svizzera soprattutto per progetti di corta durata, quando l'attività rende necessario più personale in tempi brevi: in India, gli specialisti possono infatti essere reclutati molto rapidamente. I responsabili elvetici sottolineano tuttavia che questa manodopera qualificata non costituisce una concorrenza per quella indigena. «Gli indiani mantengono il settore in vita. È una strategia necessaria, dal momento che nella Confederazione manca il ricambio generazionale», ha dichiarato all'Agenzia telegrafica svizzera Stefan Arn, presidente di ICTswitzerland, organizzazione mantello delle aziende attive nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.